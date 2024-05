Ancona, senza storia il derby contro Loreto

3

LORETO

0

Parziali: 25-17, 25-19, 25-14

THE BEGIN : Giorgini, Larizza 3, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni 7, Fantauzzo 10, Tomassetti, Ferraro 4, Ferrini 13, Sansonetti 1, Ujkaj, Santini 15. All. Della Lunga.

NOVAVOLLEY LORETO: Carotti 2, Areni, Zazzarini, Campana 2, Torregiani 11, Alessandrini 2, Vecchietti 1, Mangiaterra 3, Dignani, Forconi, Papa 1. All. Iurisci.

Arbitri: Porti e Santoniccolo.

La Dorica chiude al primo posto la regular season. Ora il turno di riposo nell’ultima giornata prima di affrontare i playoff. In attesa Ancona si prende l’ennesima vittoria nel derby contro Loreto, non lasciando neanche un set alla formazione di Iurisci. La formazione di casa controlla il match senza grandi difficoltà con il trio denominato delle ‘meraviglie’, Fantauzzo-Ferrini-Santini che totalizza insieme 38 punti. anche se è tutto il collettivo a fare la differenza in un match sostanzialmente senza storia. Per Loreto - a cui non basta un Torregiani in doppia cifra - un’altra sconfitta in tre set come nel precedente turno con la Sabini.