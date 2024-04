Ancona, serve l’ultima battaglia. Il mister nasconde la formazione

C’è una battaglia da vincere, quella decisiva, quella che assegna la salvezza diretta, che può in extremis costituire il bagno purificatore di un campionato vissuto al di sotto delle aspettative. La battaglia va in scena stasera al Del Conero ed è fondamentale per l’Ancona che può solo vincere, se vuole evitare di fare i conti con i risultati degli altri campi raggiungendo l’obiettivo della permanenza nella categoria senza passare dai playout. Obiettivo concreto, alla portata dei dorici, rinati grazie alla cura Boscaglia, reduci dalle due vittorie contro il Sestri e contro il Pescara, i primi due successi consecutivi della stagione, e non è un dettaglio. Ne serve una terza: quella odierna contro la Lucchese. Tassello indispensabile per poter archiviare la stagione e guardare con ritrovata fiducia verso il futuro. Solo con la vittoria in tasca, al termine dei 90’ più recupero, infatti, l’Ancona avrà la certezza della salvezza diretta.

Mentre con un risultato diverso dovrà fare i conti con quello proveniente da Fermo, dove la Fermana affronta il Pescara. In altre parole, se l’Ancona vince è salva comunque, se pareggia o perde, e la Fermana vince, le due squadre vanno ai playout, se la Fermana pareggia o perde, qualunque risultato esca dal Del Conero, l’Ancona è salva.

Questo perché i dorici attualmente hanno 10 punti di vantaggio sulla Fermana, e il regolamento dei playout recita che non si disputano se tra quintultima e penultima ci sono più di 8 punti di distacco, dunque almeno 9.

Tutti i giocatori sono a disposizione di Boscaglia, che dovrebbe confermare l’undici sceso in campo a Pescara, ma che non ufficializza nulla, così come lo squalificato Gorgone, dall’altra parte, che dovrà fare a meno degli squalificati Tiritiello e Disanto, ma anche degli indisponibili Sabbione e Rizzo Pinna. L’Ancona, però, dalla sua avrà anche il pubblico, che sembra aver raccolto una sferzata d’entusiasmo dal rischio di partita a porte chiuse vissuto in settimana, poi sventato grazie alla decisione presa in prefettura con assist del sindaco Silvetti.

I biglietti venduti ieri pomeriggio erano già quasi duemila (più 2500 abbonati), ma la corsa al tagliando per quella che può essere l’ultima partita stagionale finisce stasera. All’andata al Porta Elisa, nella partita prenatalizia, i biancorossi persero 1-0 con gol di Yeboah e fu l’inizio di un periodaccio che poi ha portato all’esonero di Colavitto. La sfida alla Lucchese è una classica, ormai, visto che l’Ancona ha affrontato i toscani 55 volte, con un bilancio assolutamente pari: 17 vittorie, 17 sconfitte e 21 pareggi. In casa, però, il bilancio è nettamente in favore dei biancorossi. L’anno scorso ai playoff i dorici eliminarono la Lucchese grazie all’1-1 firmato in extremis da Mondonico, ma stasera un pari non deve bastare.

