Ancona si trasforma nel regno dello sport con i suoi campioni

Centinaia di persone hanno partecipato ieri mattina alla festa dello sport che si è svolta nelle piazze del centro di Ancona. Molte le discipline nelle quali si sono esebiti giovani e meno giovani, dalla scherma al judo, dal padel al sollevamento pesi, tennis, calcio a 5. Per una mattina Ancona si è trasformata nel regno dello sport. Dieci di ore di programmazione, messa a punto in collaborazione con l’associazione culturale ‘Essere Felici’, durante la quale si sono alternati momenti dedicati alle tante discipline a spazi di intrattenimento e condivisione.Nelle piazze del centro c’erano campioni di casa nostra, quali il ginnasta Tommaso Brugnami, l’atleta Simone Barontini, Luigi Casadei dell’Atletica Anthropos, Sarah Al Halwani dell’Atletica della nazionale italiana di taekwondo del Gruppo sportivo Arma dei Carabinieri, le amazzoni Laura Marsili e Elena Carpano (endurance). Poi le presentazioni delle squadre The Begin volley Ancona, Beach volley School Ancona, Bola Padel Next e Club Scherma Ancona. Infine la consegna della targa per il trentennale dalla scomparsa di Italico Conti, consegnata alla figlia Cristiana.