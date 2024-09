Ancona Si veleggia verso i mille abbonamenti

Nell’attesa della conferenza stampa di Vincenzo Guerini, prevista per le 11:30 allo stadio Del Conero, l’Ancona entra nel vivo dell’operazione Isernia: archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano della Vigor Senigallia, la formazione di Gadda ha ufficialmente iniziato la marcia di avvicinamento all’esordio in campionato previsto per domenica al Del Conero alle 15. Non sono previsti grossi stravolgimenti tattici: salvo sorprese infatti, l’undici che scenderà in campo sarà pressoché lo stesso visto al Bianchelli, ad eccezione del portiere. Dopo aver difeso la porta biancorossa nelle prime due uscite stagionali in coppa, Bianchi lascerà ufficialmente il posto a Klaidas Laukzemis, il lituano classe 2005, arrivato pochissimi giorni fa in prestito dal Catania dopo una lunga ed estenuante trattativa tra la dirigenza etnea e quella dell’Imolese, squadra nella quale l’estremo difensore baltico aveva giocato nell’ultimo campionato di Serie D. Confermata quindi la linea a tre che vedrà Boccardi, Codromaz e Bellucci, mentre a centrocampo Sare e Marino agiranno nelle rispettive corsie di competenza: davanti toccherà nuovamente al tandem Belcastro-Martiniello. Sembra quindi potenzialmente delinearsi quella che sarà la formazione titolare in queste prime uscite di campionato, tenendo comunque presente che c’è ancora un mercato aperto che chiuderà il 29 settembre (nonostante sia Gadda che la dirigenza abbiano più volte ribadito come la rosa sia ormai stata completata). A tal proposito, è da registrare come uno degli obiettivi del club dorico si sia accasato altrove: parliamo di Samuele Neglia (per il quale era stato fatto poco più che un sondaggio esplorativo), trequartista ex Fermana e con un lungo passato in Serie C, che ha scelto di sposare il progetto dello Scafati, formazione siciliana militante nel Girone I di Serie D. Intanto ieri la società ha ufficializzato, tramite i propri canali social, le maglie che indosserà la squadra in questa stagione (tranne la seconda, che verrà annunciata oggi): la prima, già indossata domenica a Senigallia, è il calssico completo rosso, con Rays e Polci Edilizia come sponsor nel fronte divisa e Technosafe nel retro. La terza è invece blu scura, con inserti biancorossi nelle maniche, sul fronte e nei pantaloncini e calzettoni. Bene anche gli abbonamenti. E’ stata abbondantemente superata quota 800 e si veleggia verso i mille. Niente male considerando quello che è successo negli ultimi mesi.

Gianmarco Minossi