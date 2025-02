Ancona Squadra molle e senza idee, vince il Termoli

TERMOLI (3-5-2): Laukzemis 6,5, Boccardi 5 (dal 1’ st Rovinelli 6), Codromaz 6, Magnanini 5,5 (dal 39’ st Gianelli sv); Pecci 6, Useini 5,5, Gulinatti 6 (dal 20 ‘ st Belcastro 5,5), Alluci 5,5, Marino 6 (dal 26’ st Azurunwa 6); Battistini 5 (dal 7’ st Varriale 5), Martiniello 5. A disp. Bellucci F., Bellucci N., Merighi, Sare, . All. Gadda 5,5

TERMOLI (3-5-2): Palombo 6,5; Mariani 6, Gutsol 6,5, Sicignano 6; Allegretti 6 Esposito 7, Oliverio 6,5 (dal 31’ st Ricci sv), Galdo 6 (dal 29’ st Traini 6), Keita 5,5; Volpe 6 (dal 17’ st Zammarchi 5,5), Cancello 5,5 (dal 42’ st Magnaghi sv). A disp. Corci, Ferchichi, Della Pietra, Ndao, Magnani, Biaggi, Arduini. All. Mosconi 6,6

Arbitro: Riahi di Lòvere. Rete: 11’ pt Esposito. Note - Ammoniti: Martiniello, Alluci, Keita, Cancello. Espulo Keita al 45’ st e l’allenatore Mosconi; angoli 3-7; spettatori 2193, compresi 50 opsiti, incasso non comunicato; recuperi: 2’+5’.

L’Ancona rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria: al Del Conero. Passa il meno quotato Termoli, a cui basta la rete di Esposito per tornare con i tre punti. Gara che si mette subito in salita per i dorici, con il Termoli che dopo dieci minuti sblocca il punteggio: da uno spiovente di un corner dalla destra, Esposito anticipa tutti e batte Laukzemis con un preciso piattone. La reazione dell’Ancona è sterile ed è affidata ad un tiro dalla distanza di Gulinatti che si perde sul fondo. I dorici non fanno granché per impensierire Palombo. Al 33’ Laukzemis si supera due volte: prima su tiro da posizione defilata di Keita, poi su una conclusione dalla distanza di Gudsol.

Il primo tiro in porta dell’Ancona arriva nel finale di frazione, con Marino che impegna Palombo col mancino: si va così al riposo con i molisani in vantaggio. Gadda prova a mischiare le carte e ad inizio ripresa inserisce Rovinelli e Varriale al posto degli evanescenti Boccardi e Battistini, ma è il Termoli a creare apprensione dopo tre minuti, con Cancello che impegna Laukzemis. Risponde l’Ancona, ma il colpo di testa di Rovinelli su cross di Marino sfiora la traversa. Biancorossi sempre più a trazione anteriore, con l’ingresso di Belcastro per Gulinatti, ma ad andare vicino al gol è Marino, con un mancino di prima intenzione che si spegne di poco sul fondo.

Al 25’ episodio dubbio in area del Termoli, con Codromaz che finisce a terra dopo un contatto tra le proteste doriche: dagli spalti intanto arriva un chiaro messaggio alla dirigenza, con due striscioni che riprendono quelli mostrati domenica scorsa a Civitanova: "Non inventate false contestazioni, programmate il futuro per le nostre ambizioni. Noi vogliamo vincere".

A cinque minuti dal termine l’occasione più ghiotta capita tra i piedi di Belcastro, che dopo aver saltato secco un difensore entra in area ma calcia troppo debolmente, con Palombo che non ha difficoltà a respingere. Finisce con la vittoria del Termoli e con il coro dei tifosi dorici, che invitano i giocatori sotto la curva a lottare.

Gianmarco Minossi