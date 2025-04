Ancona: Stefano Marconi cerca sponsorizzazione con l'imprenditore Mario Alessandro Russo

Grandi manovre in casa Ancona in particolare sul fronte societario. Il patron Stefano Marconi è pronto a incontrare, accompagnato dal rientrante presidente Antonio Recchi e dal vicepresidente Robert Egidi, un imprenditore campano per cercare di stringere un accordo di sponsorizzazione, forse in futuro un ingresso in società.

Dovrebbe trattarsi di Mario Alessandro Russo, imprenditore originario di Napoli, classe 1978, attivo nel settore della digitalizzazione. Russo è attualmente presidente dell’Aquila, dopo aver concluso circa un anno fa, non senza uno strascico di polemiche, la sua presidenza a Fano, dove era proprietario della società per il 51%, mentre il 49% apparteneva a una delle sue aziende, la Tab Technology.

Stefano Marconi e i suoi dovrebbero incontrare proprio lui: dopo le notizie diffuse nei giorni scorsi dal Resto del Carlino, circa la trattativa molto ben avviata dall’altro socio biancorosso, Massimiliano Polci, con un imprenditore romano attivo nel settore del cinema e pronto a rilevare l’Ancona a fronte di un’uscita di scena di Marconi, lo stesso Marconi, dunque starebbe cercando di stringere un accordo con l’imprenditore napoletano, dopo i primi approcci dei mesi scorsi, per presentarsi con le idee ancora più chiare e con maggiori prospettive di solidità finanziaria al confronto fissato per domani con il direttore generale Francesco Ancarani e il responsabile dell’area tecnica, Vincenzo Guerini, che nell’occasione saranno affiancati anche da Massimo Gadda.

Stefano Marconi ha assolutamente le potenzialità finanziarie per sostenere anche da solo sia gli importi che mancano per chiudere la stagione in corso, sia, soprattutto, la pianificazione che riguarda la prossima stagione, quella in cui si dovrà necessariamente alzare l’asticella, e, di conseguenza, il budget a disposizione per la prima squadra.

Ma la "triade" composta da Marconi, Recchi ed Egidi starebbe cercando uno sponsor forte per la prossima stagione, prima di un socio. Anche perché la Ssc Ancona al momento non è ancora strutturata come società di capitali per favorire l’ingresso di nuovi soci nella compagine.

Una sponsorizzazione forte, insomma, che potrebbe arrivare tramite l’ex Fano Mario Russo: ipotesi assolutamente tutta da verificare nell’incontro che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni, appunto, ma che potrebbe spalancare nel prossimo futuro porte davvero interessanti all’Ancona. Una situazione in continuo divenire che si inserisce nello scontro interno tra i soci.

Giuseppe Poli