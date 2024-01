Ancona, tumore alla mammella: estese le fasce d'età per lo screening

Ancona, 29 gennaio 2024 – Tumore dlela mammella, estese le fasce d’età dello screening. Dallo scorso aprile, come previsto da una delibera di Giunta regionale lo screening organizzato per la diagnosi precoce del tumore alla mammella è stato esteso alle donne di età compresa tra i 45 - 49 anni e tra i 70 - 74 anni. “In questo modo – spiegano dall’Ast Ancona - vengono invitate per eseguire la mammografia di screening ogni due anni tutte le donne residenti in Regione della fascia d’età 45-74 anni”. Nel territorio dell’Ast Ancona l’ampliamento delle fasce d’età ha già interessato nel 2023 le donne nate nel 1974 e 1975 e quelle nate nel 1949 e 1950. Nel 2024 verranno invitate le donne nate nel 1976 – 1977 – 1978 - 1979 e le donne nate nel 1951 – 1952 - 1953 e 1954 oltre a quelle della fascia d’età 50-69 anni che hanno ricevuto l’ultimo invito nel 2022. Sono previsti circa 55mila inviti. La mammografia di screening è lo strumento più efficace per diagnosticare precocemente il tumore al seno. Lo screening organizzato per la diagnosi precoce del tumore della mammella prevede l’esecuzione di una mammografia a cadenza biennale che viene eseguita in centri di radiologia accreditati da personale tecnico dedicato ed adeguatamente formato e valutata separatamente da due radiologi esperti. Se l’esito della mammografia è negativo la risposta viene inviata a casa tramite posta; se l’esito è dubbio la donna viene contattata telefonicamente per eseguire gli esami di approfondimento (ecografia, proiezioni mammografiche aggiuntive, biopsia, risonanza magnetica). Tutte le donne invitate possono sottoporsi a mammografia di screening purchè sia trascorso almeno un anno dalla mammografia precedente e non stiano seguendo un percorso oncologico per un tumore mammario maligno. Per prenotare la mammografia di screening è sufficiente essere in possesso della lettera di invito cartacea in corso di validità che viene recapitata tramite posta all’indirizzo di residenza e contattare la segreteria organizzativa screening al numero verde 800.267.267 o l’indirizzo di posta elettronica dedicato screening.ast.an@sanita.marche.it , il Cup Regionale oppure recarsi in una qualsiasi farmacia abilitata.