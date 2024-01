Ancona, tutti disponibili per la sfida di Gubbio. Micciola pensa a piazzare gli ultimi colpi

Solo Cioffi ancora fuori dal gruppo a svolgere un lavoro differenziato, nell’allenamento di ieri al Paolinelli. Buone notizie, dunque, per l’Ancona in vista del match di domenica a Gubbio: tutti a disposizione di Gianluca Colavitto, con Cioffi che potrebbe rientrare a lavorare in gruppo oggi o domani, per essere utilizzabile nel confronto al Barbetti. Nell’attesa di recuperare in pieno il napoletano, infatti, Colavitto intanto ha recuperato Gatto, che non aveva giocato la scorsa partita contro l’Entella, ma anche Paolucci e Martina, che sono scesi in campo nella ripresa, domenica scorsa, non certo al meglio della condizione, ma che a Gubbio al pari di Gatto potranno contare su un’intera settimana di allenamento con il resto della squadra, pronti dunque a tornare titolari e protagonisti. E’ un mese di gennaio estremamente complicato e delicato per i biancorossi che, dopo la sconfitta con l’Entella che va a sommarsi a quella di Lucca che ha chiuso il 2023, ora affronteranno le trasferte di Gubbio e Pineto prima di ospitare al Del Conero la corazzata del girone, il Cesena. E’ un 2024 che comincia in salita, anche dal punto di vista della classifica: meglio per Colavitto poter contare su tutta la squadra a sua disposizione, esclusi quei giocatori che sono sul piede di partenza. A fronte dei quattro nuovi innesti – Mondonico, Prezioso, Moretti e Giampaolo –, infatti, corrisponderanno altrettante uscite e dopo quella di Dutu si attendono quelle di Kristoffersen, Nador e Peli, ma anche le successive di Marenco, Gavioli e Mattioli, a meno di ripensamenti. Per il norvegese Kristoffersen resta aperta la strada che porta alla Pro Sesto, Nador sarebbe stato richiesto dal Brindisi, mentre su Peli ci sarebbero diverse richieste, dal Cesena, inizialmente, alla Virtus Entella che cerca un quinto di centrocampo, ma anche il Rimini e il Pontedera che sarebbero entrambe interessate all’esterno.

Comunque una cosa è certa: il mercato dell’Ancona non è finito e dopo i quattro innesti arrivati nei primi giorni di gennaio, ora il diesse Micciola dà la precedenza alle uscite, ma pensando anche agli altri due o tre colpi di mercato che la società ha l’intenzione di mettere a segno per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Colavitto. Un attaccante, un centrocampista, forse anche un terzino destro da alternare a Clemente o a Martina. Almeno un paio di rinforzi, di qualità e d’esperienza, gente che possa fare la differenza, non solo alternative dalla panchina ma anche potenziali titolari, perché questa squadra ha bisogno di aumentare il peso specifico, inteso come qualità, varietà e, soprattutto, predisposizione al sacrificio. In quest’ottica nella seconda parte del campionato potrebbe tornare utile anche Michael D’Eramo, al momento fuori lista, ma che potrebbe rientrare tra i 24 a mercato concluso, visto che a causa dello sfortunato infortunio al ginocchio verrà escluso dalla lista Macchioni.

Giuseppe Poli