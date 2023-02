Ancona, verdura a scuola contaminata: "Nessun rischio per i bimbi"

Verdura a scuola contaminata: "Nessun rischio"

Castelfidardo (Ancona), 4 febbraio 2023 – L’esito delle analisi su quella polvere azzurra scongiurerebbe ogni rischio per la salute dei bambini, docenti e personale scolastico. Dal referto elaborato dal Dipartimento di prevenzione Uoc Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ast di Ancona è emersa infatti la presenza di un lumachicida in un solo granulo e con un grado di moderata pericolosità nell’insalata somministrata lunedì scorso alla mensa della scuola d’infanzia Acquaviva di Castelfidardo.

Non corrisponde a quella che si era ipotizzata in un primo momento, il ferramol, ma sarebbe metaldeide. Per questo sono in corso ulteriori indagini per appurare le eventuali responsabilità nella filiera di produzione, confezionamento e distribuzione dell’alimento, non escludendo la pista del fatto meramente accidentale. Dopo l’ispezione nei locali e le analisi da parte delle autorità pubbliche competenti, proseguono dunque i controlli procedurali per assicurarsi che il cibo che giunge sulla tavola delle mense rispetti ogni criterio di qualità.

Il sindaco Roberto Ascani ha adottato tutte le azioni per fare chiarezza sull’origine e la natura della contaminazione: "Grazie alle istituzioni sanitarie (Sisp e Sian, rispettivamente Servizio igiene e sanità pubblica, Servizio igiene alimenti e nutrizione) che hanno prontamente risposto alla richiesta per le determinazioni del caso e le indagini di laboratorio, interloquendo con le dirigenze scolastiche – le uniche deputate a trattare la vicenda nell’immediatezza del fatto per finalità di tutela della salute pubblica – e fornendo ogni utile indicazione sanitaria per arginare eventuali problematiche – afferma – e alle dirigenze scolastiche per avere attivato prontamente i protocolli di sicurezza".

Nessuno si è rivolto al pronto soccorso per malessere. Carabinieri e polizia locale si sono precipitati nel plesso scolastico per avviare indagini volte ad appurare eventuali responsabilità ed assicurare ogni utile informazione da trasmettere alle autorità sanitarie. "La società Camst ha offerto la propria collaborazione e sta tuttora collaborando per fare luce sull’accaduto. Per ultimo, ma non certo per importanza, grazie all’ufficio Istruzione che, su mia direttiva, ha attivato le procedure di contestazione e verifica del caso atte ad assicurare che il fenomeno non si ripeta, aldilà delle singole responsabilità che gli inquirenti potranno ravvisare. Un ringraziamento speciale va poi formulato alla dottoressa Cimica del Sisp".