Ancona verso il derby con la Vis. A Pesaro un’altra sfida salvezza

La prima delle due sfide salvezza è andata in archivio con i tre punti, ma l’Ancona domani al Benelli di Pesaro si gioca un’altra fetta di permanenza in serie C. Alla squadra di Colavitto – assente ieri e oggi perché a Brighton per il corso da allenatore Uefa Pro – serve vincere anche domani sera, la classifica parla chiaro. Ma stavolta in trasferta contro la Vis Pesaro, avversario a pari punti con l’Ancona, il compito sarà, almeno sulla carta, più difficile di quello di domenica scorsa contro l’Olbia. Agli ordini del secondo Noviello i biancorossi si sono ritrovati ieri per la ripresa degli allenamenti e oggi svolgeranno la rifinitura a porte chiuse per mettere a punto i dettagli per domani. Sono tutti disponibili per la partita in questione, nessuno fuori per infortunio, né per squalifica. In diffida cinque giocatori che sono Cioffi, Clemente, Paolucci, Saco e Spagnoli: al prossimo cartellino scatterà la squalifica per recidività in ammonizione, ma intanto domani a Pesaro ci saranno tutti. Una buona notizia per l’Ancona, come per il tecnico Colavitto, che di ritorno dall’Inghilterra potrà riprendere in mano la squadra, prendendo le sue decisioni senza trovarsi di fronte a scelte obbligate. L’impressione, viste le due partite ravvicinate, è che il mister, senza fare turnover, possa pensare a qualche modifica riguardo all’undici iniziale. Come Gatto o Paolucci con una maglia da titolare, oppure Barnabà, ma soprattutto Energe, che non ha giocato contro l’Olbia e che potrebbe trovare posto nella formazione di partenza di domani. È vero anche, però, che squadra che vince non si tocca, quindi si potrebbe vedere in campo la stessa squadra vista con l’Olbia. L’Ancona arriverà alla sfida con la Vis Pesaro forte del ritrovato successo di domenica e dunque ancora sull’onda dell’entusiasmo, fattore che potrebbe avere un suo peso nel match contro la Vis Pesaro, peraltro anch’essa reduce dal successo nel derby di Fermo. Quanto al modulo, la conferma del 3-5-2 contro l’Olbia e il pochissimo tempo per preparare la partita del Benelli lascia pensare che Colavitto propenda per la stessa disposizione in campo vista domenica scorsa, magari dando nuovamente fiducia a Cioffi nel ruolo di punta al servizio del centrocampo in fase di non possesso. A Pesaro arbitrerà Luca De Angeli di Milano, direttore di gara non molto incline al cartellino e neanche a concedere calci di rigore, secondo le statistiche. Al suo fianco ecco gli assistenti Luigi Ingenito di Piombino e Antonio Alessandrino di Bari, quarto ufficiale Guido Verrocchi di Sulmona. Intanto è aperta la prevendita anche per il match che vedrà l’Ancona opposta alla Carrarese domenica 18 febbraio alle ore 14. I biglietti sono disponibili sul consueto circuito Diyticket e nei negozi convenzionati.