Ancona, via libera per la trasferta a Perugia. E intanto il mister mischia le carte per la sfida

Prevendita per Perugia attiva: è già vigilia del match in programma domani pomeriggio alle 16.15 allo stadio Curi del capoluogo umbro. Ieri il Gos ha dato il via libera alla vendita dei tagliandi per assistere all’incontro, dunque già attiva sul circuito Ticketone dal pomeriggio di ieri, senza limiti di numero di biglietti rispetto ai 1100 disponibili nel settore ospiti. Il settore destinato agli ospiti è la curva sud, con indicazioni di uscita obbligatoria a Perugia Madonna Alta per chi si reca allo stadio in auto o con altro mezzo. Per i residenti nelle Marche è vietato l’acquisto nel settore curva nord e settori ordinari. La prevendita terminerà oggi alle ore 19. Il costo del biglietto è di complessivi 15 euro compresi di diritti. La Curva Nord ha chiamato tutti i sostenitori dorici ad attivarsi per la trasferta a Perugia, lo stesso stanno facendo i Cuba e Noi Biancorosse che organizzano un pullman per domani.

La vittoria e la prova determinata contro la Fermana hanno riportato un po’ di serenità nell’ambiente e anche al Curi, dunque, l’Ancona non sarà sola. L’appuntamento a Perugia è particolarmente sentito, facile pensare che saranno molti i tifosi dorici che si recheranno in Umbria per la sfida di domani pomeriggio. La squadra di Colavitto, squalificato, s’è allenata ieri al Del Conero, oggi la rifinitura a porte chiuse prevista sempre nell’impianto di Passo Varano. Ieri hanno lavorato a parte Paolucci, Pellizzari e Testagrossa, tutti gli altri a disposizione del mister. A Perugia rientrerà dalla squalifica Cioffi ma sarà squalificato Spagnoli, oltre naturalmente al tecnico di Pozzuoli che ha rimediato due giornate. Ieri Colavitto ha mischiato le carte facendo giocare insieme titolari e riserve: si dovrebbe andare verso la riconferma del 3-5-2, anche perché dall’altra parte il Perugia di Formisano si presenterà in campo con un modulo quasi identico.

Davanti a Perucchini ci saranno dunque Cella, Pasini o Marenco e Mondonico; esterni di centrocampo probabilmente Clemente e Martina, in mezzo Saco, Gatto – il capitano potrebbe essere importante anche per il contenimento del trequartista avversario – e Prezioso, oppure Saco, Prezioso e Basso oppure Cioffi, più avanti è l’inedita coppia Giampaolo-Moretti quella che sembra riscuotere maggior fiducia da parte del mister e, dunque, quella candidata a giocare dal primo minuto. Viste le tre partite ravvicinate, però, restano aperte diverse opzioni.

A Perugia arbitra Luca De Angeli di Milano, con lui gli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Diego Peloso di Nichelino, quarto ufficiale Vittorio Palma di Napoli. L’arbitro De Angeli ha già diretto quest’anno tre partite del girone B e proprio di recente l’Ancona a Pesaro, circostanza in cui ha distribuito quattro cartellini gialli.

Giuseppe Poli