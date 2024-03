Ancona, volata per la salvezza. Servono 9 punti in sette partite

Sette partite per centrare la salvezza, quattro in casa e tre in trasferta. Ma soprattutto quattro contro squadre coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione. Ecco il percorso a ostacoli che dovrà affrontare l’Ancona nelle prossime sette settimane. Nessuna pausa, nessun turno infrasettimanale. Sono già troppe le opportunità gettate al vento dalla squadra di Colavitto (ancora squalificato), come le partite perse contro Rimini e Arezzo. La quota della salvezza diretta si sta alzando, tutte fanno punti, la speranza che Olbia e Fermana restino attardate e che, di conseguenza, i playout tra quintultima e penultima non si disputino per effetto del distacco superiore a otto punti tra le due contendenti, è una ciambella di salvataggio che potrebbe non essere sufficiente. Infatti l’Ancona potrebbe ritrovarsi anche più indietro e, in questo malaugurato caso, il vantaggio sulla penultima non servirebbe a nulla e non eviterebbe il doppio spareggio con l’avversaria di turno. Servono urgentemente punti, insomma, da conquistare contro dirette avversarie per la salvezza ma anche in altre circostanze andrebbe benissimo, per esempio già domenica prossima, in casa contro la lanciatissima Torres: sei vittorie nelle ultime sei partite, unica squadra del girone a vantare una marcia del genere. Contro la formazione di Sassari la prima sfida da non perdere. Poi il sabato successivo a Recanati, match che anima fantasmi, che ricorda il bruttissimo 4-0 rimediato la scorsa stagione al Tubaldi e che sarà una partita difficilissima per Gatto e compagni, specie se l’Ancona sarà quella vista in campo sabato scorso al Curi. In quella circostanza i dorici recupereranno anche Colavitto in panchina. Dopo la Recanatese l’Ancona affronterà in casa la Spal, alla vigilia di Pasqua, altra sfida salvezza che è anche un confronto tra tifoserie gemellate, purtroppo con punti molto pesanti in palio. L’Ancona comincerà il mese di aprile con l’insidiosa trasferta di Pontedera, formazione attualmente un po’ in crisi, poi la sfida al Del Conero della domenica successiva – ad aprile l’Ancona gioca sempre di domenica – contro il Sestri. Quindi l’ultima trasferta, quella all’Adriatico contro il Pescara, e, infine, l’ultima partita in casa contro la Lucchese. Conti alla mano, servono nove punti in sette partite, quelli che darebbero alla squadra la certezza matematica della permanenza nella categoria senza passare dai playout. Ma che sono decisamente di più di quanto finora raccolto, in media, dall’Ancona.

g. p.