Ancona, zona playoff come regalo. Ma arriva un Avezzano in salute

Una vittoria con l’Avezzano per festeggiare due volte: è questo l’obiettivo che vuole centrare oggi al Del Conero l’Ancona, non solo per arrivare al traguardo della sosta natalizia nel migliore dei modi, ma anche per cercare di allungare la striscia positiva di sei risultati utili confermando le buone cose mostrate nelle ultime uscite: compattezza difensiva – seconda miglior difesa del girone –, un ritrovato Laukzemis in porta, centrocampo solido e propositivo, migliorata vena realizzativa.

Con queste armi i dorici di Gadda scendono in campo decisi a superare anche l’ostacolo Avezzano, dopo il successo di Castelfidardo, anche se dall’altra parte ci sarà una squadra in salute, decima in classifica con 19 punti, 7 in meno dell’Ancona, reduce dal successo con l’Isernia, nonché tra le migliori formazioni del girone come rendimento in trasferta, pur considerando l’ultimo ko di misura a Castelfidardo.

Se l’Avezzano evidenzia una buona attitudine al gioco lontano dal proprio pubblico, è vero anche che l’Ancona mostra i muscoli al Del Conero, dove ha raccolto finora 14 dei 26 punti che vanta in classifica.

La partita è difficile, insomma, ma l’occasione propizia: Boccardi e compagni possono arrivare al traguardo del giro di boa e delle vacanze natalizie in zona playoff, anche se in alto stanno viaggiando tutte forte.

Gadda ha con sé da due giorni anche il nuovo attaccante Luca Battistini, proveniente dal Desenzano e pronto a fare la sua parte, nonostante i pochissimi allenamenti svolti finora con i compagni. Battistini come pure il nuovo inserimento Antonio Varriale, da un mese e mezzo con l’Ancona ma tesserato e ufficializzato solo ieri mattina.

Uno dei due potrebbe trovare spazio a partita in corso, come pure l’under Bikovskis, per il resto il tecnico biancorosso dovrebbe dare nuovamente fiducia a Laukzemis, qualche dubbio in difesa, tra Rovinelli e Boccardi, mentre saranno confermati Codromaz e Magnanini. A centrocampo probabile rivedere all’opera la mediana di Castelfidardo, con gli under Bugari e Useini, con Pecci a sinistra e in mezzo Sare con Gulinatti.

Alluci dovrebbe operare più avanti, insomma, dove anche a Castelfidardo ha dimostrato di essere preziosissimo, immediatamente alle spalle di Martiniello, anche lui pronto a confermare la sua ritrovata vena sotto porta. Dall’altra parte arriva un Avezzano in salute, ma con una società nella bufera. E’ quasi Natale, e oggi l’Ancona può fare un bel regalo a se stessa e ai suoi tifosi.

Giuseppe Poli