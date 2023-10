AnconAmbiente compie 50 anni. E ora arrivano più ispettori

Gli anconetani che hanno superato gli ‘anta’ ricorderanno la sigla ASMIU. Erano quelli che ripulivano la città, che ritiravano i rifiuti. Oggi quel nome è stato sostituito da AnconAmbiente, ma la storia è la stessa. Una storia lunga mezzo secolo. L’azienda compie infatti cinquant’anni, ma non li dimostra. Anzi. Il presidente Antonio Gitto parla di "buona situazione patrimoniale", con 8 milioni di bilancio, un fatturato di 30 milioni, 800 dipendenti e cinque Comuni serviti: Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti (resta anche l’ex socio Chiaravalle, ma solo a livello nominale). Nel 2024 sono previste alcune iniziative per celebrare il ‘compleanno’: una, a marzo, di natura giuridica, la seconda, a giugno, di carattere storico, economico e sociale, fatta di racconti e numeri, e l’ultima, a settembre, incentrata sull’economia circolare e l’educazione ambientale, che coinvolgerà le scuole. "Tutto inizia il 1 settembre 1973, con la municipalizzata ASMIU – ricorda Gitto – Siamo sempre stati al servizio delle comunità di riferimento, come conferma lo slogan della nuova campagna di comunicazione. Ma questi 50 anni non sono un punto di arrivo, bensì un momento di innovazione e sviluppo. E’ un lasso temporale adeguato per tracciare un bilancio che comprenda tanti aspetti: storico, sociale, economico e organizzativo". Il punto chiave è la vicinanza ai cittadini, ai territori, alle pubbliche amministrazioni. "Con questa idea svilupperemo una serie di attività che illustrino gli elementi valoriali del passato e del presente, per organizzare al meglio i servizi del futuro". Gitto annuncia un obiettivo importante: diventare il ‘gestore unico provinciale’ del servizio. Al suo fianco c’è l’assessore Stefano Tombolini, il quale si dice convinto che AnconAmbiente sia il soggetto giusto su cui puntare. "Potenzieremo il servizio degli ispettori ambientali in città, poiché il decoro urbano è una nostra priorità". Stiano attenti i ‘furbi’: le sanzioni partono da 152 euro... Riguardo alla raccolta differenziata, il capoluogo è arrivato a un ottimo 64%. Meglio fanno gli altri Comuni soci, favoriti da dimensioni più piccole. Serra De’ Conti è la più virtuosa, con quasi l’80%. Seguono Cerreto d’Esi (78%), Sassoferrato (tra il 76 e il 78%) e Fabriano (tra il 72 e il 74%), non a caso il secondo Comune più grande.

Raimondo Montesi