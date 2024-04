Anconambiente toglie le ultime cose da "Strabacco"

Il personale di Anconambiente dentro l’ex Osteria Strabacco: tolti gli ultimi rifiuti rimasti all’interno del glorioso locale chiuso ormai dalla primavera del 2018. un servizio a pagamento commissionato non si sa da chi visto che l’immobile è frazionato in più proprietà, una delle quali è stata messa all’asta un paio di anni fa. Lo scorso anno invece, sempre dopo un’asta giudiziaria, era stato assegnato tutto il materiale contenuto nel ristorante, dalla mobilia ai frigoriferi, la cucina, piatti, bicchieri, le gloriose foto scattate e appese alle pareti con lo storico proprietario, Danilo Tornifoglia, morto nel dicembre 2015, e i personaggi famosi ospiti della ‘Osteria Teatro’. Il privato che si era aggiudicato l’asta ha impiegato giorni per recuperare tutto il materiale; ieri Anconambiente è tornato dentro il locale di via Oberdan per portare via gli ultimi rifiuti: bottiglie vuote, parti di mobili.