Anconetana in prima linea: "Pronta a imbarcarmi sulla Flotilla per Gaza"

Silvia Severini, la pacifista anconetana che è già volata in Egitto e in Belgio, a giugno, per chiedere la fine della guerra in Palestina, si imbarcherà da Catania con la Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla). Atterrata in Sicilia, la settimana scorsa, per unirsi alla mobilitazione internazionale a sostegno dei palestinesi, Severini, come gli altri pacifisti italiani che si trovano con lei, deve attendere che arrivino le navi della flotta partite in ritardo da Barcellona, a causa del maltempo. La sua storia, quella di una madre che ha risposto alla richiesta filiale di non restare indifferente al genocidio dei palestinesi, sta interassando tutta Italia. "Bella serata ieri (giovedì, ndr)", ci ha scritto Severini da Catania, raccontandoci come trascorre il tempo. Durante una cena con due inviati del Carlino al Nevskij, un pub catanese, li ha raggiunti Pierfrancesco Citriniti di Propaganda Live. "Siamo rimasti a chiacchierare fino all’una di notte, seduti sulle scalette di via Alessi, qua a Catania. Una serata tra amici". Dalla remota provincia dorica, dove pure, sin dai tempi della pandemia, Severini ha lottato in prima linea per l’apertura delle scuole, con il movimento Priorità alla scuola (Pas) e poi, senza fermarsi, per i diritti dei minori, con il Coordinamento Genitori Democratici (CGD) di Ancona, questa donna coraggiosa, solidale e altruista, per la sua scelta di entrare nell’occhio ciclonico della Storia, si è trovata precipitata sulla ribalta, sotto i riflettori, in una dimensione interculturale. "Abbiamo riso tanto – ci ha raccontato, a proposito della serata di giovedì – perché Pierfrancesco era stato a cena con altre persone che si imbarcheranno come ospiti. Raccontavano della delegazione malesiana, composta da uomini e donne malesiane. Donne musulmane coperte, che mostrano solo gli occhi e che saranno catapultate nella promiscuità degli spazi ristretti e condivisi della barca. Viaggia con loro anche un ragazzino malesiano affetto da nanismo, ormai da tutti soprannominato in maniera affettuosa e ironica ‘Mezzo marinaio’". Che sensazione si prova a imbarcarsi in una spedizione del genere? "Mi stanno capitando cose... che mai avrei pensato qualche mese fa". In attesa che la spedizione pacifista parta da Catania nei prossimi giorni, oggi, in varie città delle Marche, ci saranno manifestazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla: ad Ancona l’appuntamento è alle ore 17 a piazza Roma.