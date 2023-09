Anconetana si ferisce alla riserva dello zingaro

Nuovo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano della Stazione di Palermo nella Riserva naturale orientata dello Zingaro per una turista vittima di un incidente nei pressi di Cala Capreria. La donna, una quarantottenne di Ancona in escursione con un gruppo di amici, è scivolata sul sentiero mentre scendeva verso la spiaggetta, riportando la sospetta frattura della caviglia sinistra. I compagni hanno lanciato l’allarme chiamando il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino che è intervenuto con due squadre. I tecnici sono arrivati sul posto insieme al personale del 118. Dopo averle immobilizzato la caviglia, le squadre hanno caricato la donna su una speciale barella "Lecco" dotata di una ruota centrale, particolarmente adatta alla movimentazione su terreni impervi, trasportandola a mano per oltre un chilometro fino all’ingresso lato Castellammare del Golfo dove, ad attenderla, c’era un’ambulanza del 118 che l’ha trasferita all’ospedale di Alcamo.