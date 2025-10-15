Anconetani alla ribalta. Logrippo in finale a Bari

Il tennis marchigiano e in particolare quello della provincia anconetana continua a brillare grazie ai suoi giovani che continuano a vincere e convincere in giro per il mondo. Negli ultimi giorni ci è riuscito ancora una volta il talentuoso Mattia Logrippo, sedicenne del Camerata Picena che aveva già vinto un titolo J30 ITF recentemente. Nello scorso weekend, il tennista ha sfiorato il bis in Puglia: è stato infatti un fine settimana dalle mille emozioni per Mattia Logrippo al J60 di Bari. Il giovane talento del Tennis Camerata Picena, che si allena alla Galimberti Academy, ha vissuto la sensazione agrodolce di una finale persa nel singolo contro il francese Matisse Martin (4-6 1-6) ma ha saputo riscattarsi immediatamente con la vittoria nel doppio insieme al compagno Carlo Paci contro la coppia Ciaschetti/De Vizia per 7-5 6-3. Nella finale del singolo, il mancino marchigiano ha trovato di fronte un avversario letteralemente in stato di grazia, contro cui nulla ha potuto nonostante il carattere mostrato nel corso del march nel non volere arrendersi. Matisse Martin, già vincitore di due titoli ITF juniores in questa stagione, ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, non lasciando spazio alle iniziative di Logrippo.

Il primo set ha visto il francese costruire subito un vantaggio decisivo, chiudendo 6-4. Nel secondo parziale Martin ha ulteriormente accelerato, non concedendo praticamente nulla e archiviando la pratica con un perentorio 6-1 che non può lasciare rimpianti. Per Logrippo, abituato alle rimonte - questa sarebbe stata la sesta stagionale dopo aver perso il primo set - stavolta non c’è stata la possibilità di esprimere il suo tennis aggressivo e ficcante che lo ha reso uno dei prospetti più interessanti del movimento marchigiano Under 16. Martin ha gestito con autorità ogni fase del match, meritando pienamente il titolo sui campi pugliesi.

Ma Logrippo ha dimostrato ancora una volta il carattere dei grandi campioni. Poche ore dopo la delusione della finale persa, è sceso nuovamente in campo per la finale del doppio insieme a Paci, superando anche l’inevitabile stanchezza dopo l’impegno nel singolare. E qui il copione è cambiato completamente: 7-5 nel primo set e un convincente 6-3 nel secondo hanno regalato al duo azzurro un nuovo importante titolo. Questi risultati confermano la crescita costante di Mattia Logrippo, classificato 2.8 e tra i prospetti più interessanti del vivaio Fitp Marche. Dopo il trionfo al J30 di Cuneo ad agosto, dove aveva dominato Lorenzo Elia 6-2 6-3 in finale, il marchigiano continua a macinare risultati nel circuito giovanile ITF mostrando di essere assai competitivo non solo in singolare ma anche nella specialità del doppio.

Andrea Pongetti