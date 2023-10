"Anconetani celebri", due incontri ospitati dal Museo archeologico delle Marche

L’associazione Ankon Cultura propone due incontri in una sede particolarmente prestigiosa come l’auditorium del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Il titolo è ‘Anconetani celebri’, e si riferisce a Ciriaco de’ Pizzecolli, meglio noto come Ciriaco di Ancona, padre dell’archeologia e fra i primi ri-scopritori dal vero dei monumenti dell’antichità greca e romana, e ai Benincasa, celebre famiglia di mercanti, cartografi ed esploratori che ha segnato la storia del capoluogo marchigiano. Oggi (ore 17) si inizia con "Ciriaco d’Ancona, l’inventore dell’archeologia". Venerdì 27, alla stessa ora, toccherà a ‘I Benincasa. Cartografi per un vecchio e nuovo mondo’. A narrare i profili di questi personaggi sarà l’archeologo e divulgatore Leandro Sperduti. L’ingresso ai due appuntamenti è gratuito. Prenotazioni: 071202602.