Anconetani nell’inferno di Rodi: "Ma vogliono rimanere sull’isola"

Ancona, 26 luglio 2023 – Grecia e Sicilia in fiamme: almeno una decina gli anconetani che si trovano nei territori da bollino rosso. "Ma la situazione – sottolineano le agenzie di viaggi – è sotto controllo. Niente allarmismi, ma monitoraggio costante". E ancora: "Quella che si sta vivendo è una situazione particolare. Al momento, mi trovo anche io all’estero – spiega Antonio Recchi, responsabile dell’agenzia dorica Criluma viaggi – ma le mie colleghe, dall’ufficio, stanno monitorando tutto. Stiamo cercando di fare il possibile, proteggendo le persone là dove vanno protette. La situazione – evidenzia Recchi – è quella di allarme che si vede in televisione, ma la faccenda non è più così tragica".

Alla Criluma, qualche tempo fa, si sarebbe rivolta una famigliola del posto che al momento si troverebbe proprio a Rodi, in Grecia: "Si tratta di quattro persone, due adulti e due bambini. Il nucleo familiare è partito sabato, il giorno dell’incendio. Siamo in stretto contatto con i nostri clienti e loro hanno riferito che – dopo un momento di caos e di confusione iniziale, dovuta anche alla comunicazione d’emergenza delle ambasciate – vogliono rimanere là. Ieri sera li abbiamo ricontattati e hanno espresso la volontà di non rientrare". Il che fa presagire che la situazione volgerà per il meglio. Certo è che – stando a quanto trapela – la Farnesina, il ministero degli esteri italiano, vorrebbe rimpatriare i villeggianti rimasti senza albergo, che ora sono a tutti gli effetti degli accampati. Alcuni hotel, infatti, sarebbero stati distrutti dalle fiamme. "Una volta rimpatriati gli accampati – per così dire – dovrebbero rimpatriare anche gli altri, sempreché vogliano. Ad ogni modo – rassicura Recchi – la situazione è gestibile e noi, come Criluma, siamo reperibili 24 ore su 24 per qualsiasi tipo di problema. Niente allarmismo, la Grecia continua ad essere richiesta. Se non a Rodi, si va altrove".

Dalle Marche, ci sarebbe gente anche in Sicilia. Palermo è avvolta dalle fiamme, come spiega Michele Marrocchi, partito in autonomia coi genitori. Il ragazzo, 25 anni, si trova nel palermitano da venerdì: "Oggi dovrebbe rinfrescare – fa sapere lui – C’è tanto fumo per via degli incendi nei pressi dell’aeroporto". Mentre parliamo col giovane, tre canadair sorvolano la zona. La Criluma, in Sicilia, al momento, avrebbe "un paio di persone che sono andate là per ricongiungimento famigliare, non sono in vacanza. Altri clienti partiranno a breve per Catania, con un itinerario stabilito. E poi ad agosto, ma nessuno ha chiesto cambi".

Annunziata Gaetani, della Robintour, chiede di "non gettare benzina sul fuoco". "Ho due ragazzi nella zona a nord di Rodi ed è tutto normale, si va al mare e si sta tranquilli. È l’area di Lindos quella interessata dalle fiamme e lì non abbiamo nessun nostro cliente. La gente si spaventa perché – commenta – la comunicazione non è adeguata. Non si può dire che brucia tutta la Grecia. È come dire che c’è un incendio a Bologna e a bruciare è Ancona. Bisogna essere corretti – sostiene – È il sud est dell’isola ad avere problemi, il nord e il nord-est no. La maggior parte degli operatori ha chiuso gli arrivi a Rodi per questo weekend. Dalla prossima settimana, vedremo".