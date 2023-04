"Anconopoli Live" con Marco Lucioli: alla scoperta di misteri, curiosità e storie del capoluogo regionale

Questa sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona va in scena la serata ‘Anconopoli Live’. E’ il canale YouTube nato da un idea di Marco Lucioli, che racconta Ancona, la vita nei quartieri nell’era analogica, e con "Strane robe" narra di volta in volta misteri, curiosità e storia del capoluogo marchigiano. Con più di ottanta puntate e oltre 100mila visualizzazioni, il format ‘Anconopoli’ non è altro che una passeggiata colloquiale con un ‘cicerone’ molto particolare, che racconta attraverso ricordi e aneddoti l’argomento del giorno.