Ancora allarme lupi: sbranata una capretta

È di nuovo allarme lupi a due passi dal centro abitato. Ieri mattina un residente di strada del Cavallo ha trovato una capretta sbranata, non è la prima volta che accade, anche se, negli ultimi mesi sembrava che i lupi si fossero allontanati dalle zone abitate. Gli ultimi avvistamenti risalgano a qualche settimana fa, quando un esemplare era stato notato a poca distanza dalla foce del fiume Cesano da alcune persone che sono solite passeggiare e risalire il fiume.

Sempre a Cesano, qualche mese fa, un lupo si era avvicinato ad un uomo che passeggiava con un cane, ma senza attaccare l’animale. Quella della capretta sbranata è ‘una foto che si commenta da sola’ così ha scritto il proprietario. "Non in un’impervia località appenninica o in qualche sperduto maso alpino, bensì in una custodita e recintata proprietà sulla strada del Cavallo Portone a 3 km dal centro cittadino". Numerosi i commenti che hanno accompagnato la macabra immagine della capretta, un animale che in molti, durante le passeggiate in collina amavano accarezzare. Riguardo al fenomeno c’è chi chiede più controlli e più sicurezza soprattutto in prossimità della abitazioni. Il consiglio e di mettere in sicurezza gli animali da cortile, soprattutto di notte per evitare spiacevoli episodi come quello che si è verificato lunedì in strada del cavallo.