Ancora arenata tra continui colpi di scena

Nuova frenata per il processo sull’alluvione di Senigallia, quello scaturito dall’esondazione del Misa del 3 maggio del 2014. Sembrava poter partire il dibattimento, ma invece si dovrà tornare indietro di almeno due udienze e ripartire di nuovo dall’udienza preliminare. Nei mesi scorsi nuovo intoppo all’Aquila. La giudice Monica Croce ha dichiarato nullo il capo di imputazione, quello per inondazione colposa, l’unico rimasto in piedi dopo la prescrizione delle altre accuse: omicidio colposo, lesioni personali, omissione di atti d’ufficio e falso. È nullo per l’indeterminatezza dello stesso, troppo generico, e per questo ha rinviato gli atti al gup per riformularlo. Continuano i colpi di scena su un evento di cronaca che ha segnato duramente la cittadina e i suoi abitanti per i danni arrecati e per i quattro morti causati dall’evento. Lo stesso processo, infatti, era iniziato già ad Ancona un anno prima, ma soltanto a dibattimento iniziato ci si era accorti che c’era un giudice tra i danneggiati dell’alluvione. Dopo l’improcedibilità dichiarata dal tribunale di Ancona, il fascicolo alluvione era scivolato in Abruzzo. Il 2 marzo dell’anno scorso c’è stata l’udienza preliminare, che ha portato gli otto imputati – tra loro anche due ex sindaci della città, Luana Angeloni e Maurizio Mangialardi prosciolti da tutte le accuse, tranne quella per inondazione colposa, per cui erano stati rinviati a giudizio.