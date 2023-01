Ancora bivacchi in spiaggia: chiesti maggiori controlli

Continuano le segnalazioni di bivacchi in spiaggia, nel tratto compreso tra il cavalcaferrovia Tramontana e il litorale di Villanova. Tra i capanni dei pescatori sportivi sul lungomare non è ancora stato rimosso l’accampamento abusivo ormai presente da settimane.

Vestiti ammassati, coperte per affrontare il gelo dell’inverno, una sdraio in pessime condizioni, un materasso divelto e altri resti di cibo, cartacce e spazzatura. E sono proprio anziani e pescatori, che frequentano da generazioni quel luogo, a richiedere interventi e controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza.

In passato era già accaduto che fossero scoperti dei rifugi di fortuna utilizzati dalle persone senza dimora.

Alcune persone erano state sorprese nei pressi delle barche e altre ancora all’interno dei bagni pubblici. La situazione è complessa, pesante per più motivi: da un lato mostra le fragilità e le difficoltà di chi non ha un tetto dove ripararsi e dall’altro l’assenza di decoro e l’incuria che imperversa sull’arenile di Villanova quando, di notte e d’inverno, la spiaggia si svuota e così – lamentano i frequentatori – i controlli da parte delle autorità preposte sono molto limitati.