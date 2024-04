Ancora caos traffico. Oggi verso la normalità

Ieri un’altra giornata da dimenticare per chi doveva attraversare la città in macchina, ma oggi non dovrebbero registrarsi più problemi. VivaServizi ha terminato ieri alle 18 i lavori di sistemazione dell’asfalto in via Roma sulla SP76, proprio nel tratto che dopo la chiusura del ponte San Carlo ogni giorno è molto utilizzata con inevitabili code. I lavori di questi giorni hanno obbligato al senso unico alternato in via Roma con lunghe code nelle ore di punta. Terminata l’asfaltatura restano solo i mezzi da rimuovere e oggi la viabilità sarà ripristinata. Considerato che coloro che uscendo dalla superstrada dovrebbero utilizzare lo svincolo Jesi Centro con l’avvio del cantiere per la ricostruzione del ponte San Carlo si spostano da Jesi Est e Jesi Ovest, l’asse Sud lunedì e martedì è stato un lungo serpentone di automobili in cui si procedeva a passo d’uomo. Specie in certi orari. Non è tutto, perché uscendo a JesiEst ci si imbatte anche sui lavori di rifacimento dell’asfalto della rotatoria di via Pasquinelli (Incrocio via Abruzzetti - via Bocconi), ma anche questi dovrebbero chiudersi oggi. La richiesta che arriva dai cittadini è di coordinare gli interventi di questo tipo in città.