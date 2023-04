Ancora cassa integrazione per le cartiere

di Sara Ferreri

Ancora cassa integrazione alle cartiere fabrianesi, sale la preoccupazione dei sindacati. Dopo la Liberazione sono previste due settimane di stop sia nello stabilimento di Fabriano che in quello di Rocchetta e l’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato fino a luglio. La Rsu di Fabriano e Rocchetta ha incontrato mercoledì i vertici marchigiani dell’azienda per fare il punto esatto della situazione a seguito dell’incontro di poche ora prima dei sindacati con l’amministratore delegato Marco Nespolo in cui è stata annunciato appunto di prorogare il periodo di cassa Integrazione sino a tutto il mese di luglio. "L’ad Marco Nespolo – spiegano le segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil Ugl chimici carta e stampa – ha rappresentato dettagliatamente le attuali condizioni di mercato e, benché la politica commerciale puntuale ed efficace del management del gruppo, abbia permesso di consolidare e sviluppare le quote di mercato, risulta innegabile una criticità rappresentata da un combinato disposto, dovuto a un generalizzato calo delle richieste, oltre al cosìddetto "effetto magazzino". In risposta alle obiezioni espresse in merito agli stop and go ravvicinati, l’ad ha specificato che, pur riconoscendo le problematiche derivanti dall’utilizzo della Cig, questo si rende necessario per ottenere la soddisfazione del cliente laddove aumentare i depositi a magazzino sarebbe controproducente per la redditività aziendale. Nespolo, replicando alle preoccupazioni manifestate dai sindacati ha puntualizzato che al momento non è possibile escludere con certezza l’ulteriore estensione del periodo di Cig laddove il mercato non dovesse riprendersi dopo il periodo estivo". A Fabriano la linea F3 si fermerà dal 26 aprile al 10 maggio compreso, con il 26 lavorativo per la messa in sicurezza ed il 10 per l’avviamento. Per lo stabilimento di Rocchetta la fermata sarà dal 28 aprile al 10 maggio compreso, con solo il 28 lavorativo per sistemare lo stabilimento. "A seguito di una nostra domanda – aggiungono dalla Rsu – l’ad ha annunciato che la procedura di cessione del ramo d’azienda delle carte di sicurezza (banconote e passaporti) con l’azienda Portals è stata conclusa con la vendita dello stabilimento di Bollate e la dismissione della MM7, ma con la rimozione dei vincoli che erano stati chiesti dagli inglesi di Portals e con tutti i macchinari presenti nello stabilimento di Fabriano che erano stato oggetto delle richieste inglesi, ma che non verranno più spostati. È stata ribadita da Nespolo la indisponibilità a tornare su questo mercato, ma – concludono – la notizia buona per i sindacati è che non avremo più il vincolo decennale sulla produzione di banconote e passaporti".