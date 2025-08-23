Ancora cinghiali a passeggio fra le case e lungo le strade

Famiglie di cinghiali che girano liberamente in città. Nuove segnalazioni da via Aldo Moro: "Questa mattina c’erano due adulti e quattro cuccioli appena fuori la porta di casa – riferisce Roberta –. Sono anni che in via Moro notiamo queste frequentazioni. Il verde è lasciato crescere rigoglioso e ioho paura a mandare mia figlia fuori casa con i cani perché c’è sempre la possibilità che i cinghiali arrivino nel parcheggio condominiale, considerato che è di passaggio per tornare verso il fiume".

Le segnalazioni di ungulati in città si susseguono in rete: "Da lunedì a mercoledì – riferisce un altro fabrianese – durante la passeggiata con il mio cane lungo il campo sportivo, li ho incrociati quattro volte. Non mi sembra proprio che la loro presenza sia diminuita come qualcuno vuol far pensare. Lasciamo perdere poi l’argomento della manutenzione del verde, perché è un vero e proprio disastro. Chi dovremmo chiamare? La polizia locale? Ho chiamato i vigili mercoledì pomeriggio quando sulla montagnola tra la scuola Aldo Moro e la Sacra Famiglia c’era un cinghiale enorme, seguito dai cuccioli, e mi è stato risposto che la competenza è della Provincia. Da adesso in poi – ironizza l’utente – porterò un fazzoletto bianco da sventolare, e aggiungerei anche: ‘Veniamo in pace’".

Le popolazioni di ungulati come cinghiali, cervi e caprioli sono in forte espansione: spesso sono costretti ad attraversare le zone antropizzate proprio per la scarsità di corridoi ecologici fra le aree naturali. Ad attirare i cinghiali sono inoltre i rifiuti smaltiti non correttamente.