"Ancora furbetti del vaccino: alla faccia degli onesti"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di un nostro lettore.

"L’Italia si conferma la terra della truffa e del raggiro, nel solco di Totò “venditore” della Fontana di Trevi all’ingenuo turista americano. Purtroppo questo avviene ampiamente nelle vicende più serie. Una cantante più o meno popolare si trova coinvolta in un’inchiesta giudiziaria sul rilascio di false certificazioni vaccinali, allo scopo di ottenere un green pass a sua volta chiaramente falso e poter così continuare la propria attività senza alcun inconveniente. Per l’artista si profila il reato di falso ideologico contro il sistema sanitario nazionale, praticamente contro lo Stato. Nonostante ciò, il direttore artistico del festival di Sanremo si abbandona al più insensato garantismo, assicurando che anche con questa vicenda, la cantante non verrà esclusa dalla manifestazione canora perchè “finchè non si viene dichiarati colpevoli si è innocenti”. Un vero insulto ai milioni di italiani che, in nome del senso civico, si sono vaccinati contro il Covid 19, spesso sopportando pazientemente lunghe code ai punti vaccinali, ma nella consapevolezza di compiere un gesto di responsabilità verso tutti, verso i propri familiari, verso i colleghi di lavoro, verso i conoscenti. Nell’Italia dei figli e figliastri però è sufficiente appartenere a un circuito particolare e avere un padrino altrettanto particolare per poter aggirare qualsiasi regola. Alla faccia degli onesti".

Nazzareno Tittarelli