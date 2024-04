Ancora furti, anziano vittima mentre fa spesa

Non cessa l’ondata di furti che da mesi sta interessando la spiaggia di velluto ed il suo hinterland: si tratta di furti in abitazioni, ma anche furti con destrezza messi a segno in diverse zone della città. La polizia è riuscita a risalire all’identità dei due uomini, entrambi originari dell’Est, che hanno messo a segno un furto con destrezza in un ipermercato della città. Vittima dei malviventi un anziano a cui è stato rubato il portafoglio. Dalle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza, installato all’interno del supermercato, è emerso che due uomini, dopo essere entrati all’interno dell’esercizio commerciale, hanno prelevato un carrello della spesa iniziando a girare tra le corsie fino ad individuare un anziano che si aggirava tra gli scaffali con a tracolla un borsello. Uno dei due si è avvicinato all’uomo e ha infilato una mano all’interno del borsello da cui ha prelevato il portafoglio mentre l’altro si è posto a scudo del complice coprendo l’azione furtiva dopodiché hanno abbandonato il carrello in corsia per poi uscire, senza spesa, da due varchi differenti. I due sono stati denunciati per furto con destrezza in concorso, aggravato perché commesso ai danni di persona anziana. Nella serata di venerdì alcuni residenti di Cesano hanno notato tre giovani che passeggiavano a piedi e si fermavano ad osservare alcune abitazioni. Tutti avevano il volto travisato dal collo e il cappuccio della felpa che indossavano. Un particolare che ha messo in allarme i residenti che hanno segnalato la presenza dei tre uomini sospetti alle forze dell’ordine. Gli ultimi furti che sono stati messi a segno in un’abitazione di Corinaldo e in un’altra di Marzocca sono opera della stessa banda di ladri: le telecamere hanno ripreso tre uomini, tutti che indossavano il cappuccio e con il volto travisato, mentre altri due facevano da palo. L’auto con cui avevano raggiunto le abitazioni da ripulire, ma prima si assicurano che in casa non i sia nessuno, era una Mercedes Classe A grigia. Ad accomunare i colpi, è la presenza del metaldetector, in quanto i ladri, in poco tempo, riescono a scovare sia la cassaforte, che i vari posti dove sono stati nascosti i monili in oro. Per mettere a freno l’ondata di colpi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio allargandoli anche all’hinterland, dove la banda di ladri ha già preso di mira, in più occasioni, abitazioni isolate.