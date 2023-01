Ancora furti e tentati colpi Caccia a due giovani

Stavano per entrare in quell’abitazione in via Asiago alla periferia di Castelfidardo ma per un soffio non ci sono riusciti l’altra sera. Un vicino li avrebbe visti in volto quei ladri mentre si arrampicavano sulla grondaia, agili e magri. Sarebbero stati loro, poi, a dirigersi verso viale Marche a Loreto dove invece sono riusciti a mettere a segno un furto, seppur dal bottino magro. Erano su una Volkswagen, probabilmente quella che era stata avvistata anche a San Biagio di Osimo già a metà mese, dove, tramite la chat di quartiere, i cittadini si passano le informazioni più importanti in tema di movimenti sospetti. Da lì l’importanza del sistema di videosorveglianza cittadino che potrebbe aver inquadrato la targa di quella macchina che l’altro ieri ha fatto perdere le proprie tracce in direzione Civitanova Marche. I carabinieri stanno conducendo le indagini. La zona di Loreto, Castelfidardo, Osimo e tutta la Valmusone continua a essere attenzionate dalle forze dell’ordine che già nelle settimane scorse avevano sventato alcuni furti. La zona è presa di mira dai ladri che forse costituiscono un’unica grande banda, intercambiabile da parte dei diversi componenti, tutti "pendolari" del crimine.

Una scia di furti e tentati colpi su cui i carabinieri stanno indagando insomma per attribuire o meno la paternità a un giovane del posto, già arrestato per una spaccata a Civitanova, e per cui i militari aspettano una misura cautelare più incisiva. Le due rapine di fine anno a Villa Musone in particolare avevano destato grande preoccupazione tra i loretani che hanno chiesto al sindaco, che a sua volta si è rivolto alla Prefettura, il rinforzo dei controlli in tutta la frazione ai piedi della basilica della Santa Casa. Anche questo fine settimana sono intensi i controlli da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e agenti della Municipale che agiscono congiuntamente su disposizione del Questore. Silvia Santini