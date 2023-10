Ancora lavori in via Erbarella

Ancora lavori lungo via Erbarella -via Puccini e lungo l’Asse Sud: stavolta si tratta degli attraversamenti pedonali rialzati. Ieri l’intervento in via Erbarella all’incrocio con via Ravagli vicino alla scuola Federico Conti, domattina in viale XXIV Maggio nei pressi della scuola Mazzini "approfittando della chiusura dei negozi" spiegano dal Comune e nel pomeriggio in via San Giuseppe in prossimità della Garibaldi. "Saranno ovviamente lasciati liberi gli orari di maggior afflusso di traffico della mattina e del pomeriggio" spiegano ancora dal Palazzo. "Si sta lavorando – ha spiegato giovedì in aula l’assessora Valeria Melappioni (foto) – alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati i quali hanno richiesto lo spostamento di alcuni sottoservizi. La città necessità di manutenzione che per troppo tempo è stata trascurata e che non può essere fermata a causa della chiusura del ponte San Carlo" ha replicato al consigliere Antonio Grassetti che visti i disagi delle asfaltature realizzate ad inizio mese tra via Puccini e via del Prato-via XXIV Maggio chiedeva una maggiore programmazione.