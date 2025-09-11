Ancora mare, ma già si pensa al Natale dorico

Pioggia di ieri a parte, la stagione balneare potrebbe non essere ancora finita e regalare ancora giornate di mare e tintarella, ma intanto si lavora per allestire l’edizione 2025 del Natale. In attesa di capire quali saranno le novità decise dall’amministrazione comunale per l’evento generale che partirà a fine novembre per arrivare fino al giorno dell’Epifania, la preparazione è già partita. Uno dei capitoli più urgenti, a livello di tempistiche, è l’appalto sulle luminarie, tra le altre cose uno dei capitoli di spesa più onerosi del pacchetto. Per non farsi trovare impreparati, gli uffici (in particolare la sezione ‘bandi e gare’) si sono già portati avanti col lavoro. Ad aggiudicarsi l’appalto, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 200mila euro, saranno tre competitor che hanno superato la fase istruttoria, presentando la loro candidatura e i requisiti nell’ambito di una gara europea. Si tratta di una ditta marchigiana, in provincia di Fermo, e due fuori regione, una di base in provincia di Monza-Brianza e l’altra nel Modenese. Nessuna azienda che si era candidata è stata esclusa, quindi è stata e sarà una partita a tre e a decidere chi si aggiudicherà l’importante appalto sarà una Commissione giudicatrice interna a Palazzo del Popolo. A presiederla sarà la dirigente del servizio cultura, Viviana Caravaggi Vivian e con lei ci saranno i commissari Francesco Paesani e Cecilia Vallasciani, mentre Nadia Acciarri svolgerà il ruolo di segretaria di commissione.

Non sono ancora chiare le tempistiche attraverso cui si andrà a scegliere a chi affidare il servizio degli addobbi luminosi di natale in città, ma crediamo che la pratica andrà risolta entro il mese di settembre. L’altra voce più pesante saranno ovviamente gli ospiti del concerto di Capodanno (l’anno scorso il programma di piazza Pertini costò poco meno di 220mila euro), l’evento inaugurale del natale e il possibile concerto della Befana.