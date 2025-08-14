Ancora massaggi hard: chiusa l’attività

Il centro massaggi cinese, in realtà alcova per prestazioni sessuali a pagamento, doveva essere chiuso dopo il blitz di fine luglio dei poliziotti, ma in realtà il via vai dei clienti nella struttura tra la zona industriale continuava.

I poliziotti, nei giorni scorsi sono tornati al centro massaggi, e una volta entrati, hanno interrotto una prestazione sessuale e denunciato di nuovo la titolare. Nonostante le sanzioni, le denunce e la chiusura, il centro massaggi cinese, in realtà luogo di prostituzione, continuava infatti ad ospitare massaggi hot. Tutto è iniziato con l’operazione ad Alto Impatto per il contrasto della criminalità cinese, coordinata a livello nazionale dal servizio centrale operativo della polizia di Stato.

La polizia di Stato della questura di Ancona giovedì scorso, ha raggiunto il centro massaggi cinese ‘Sogni d’oriente’ (in vetrina pubblicizzava massaggi erotici fino a 80 euro l’una) per notificare l’avvenuta convalida del sequestro di 6.410 euro, ritenuti provento delle prestazioni sessuali e quindi del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

I poliziotti della squadra mobile della questura di Ancona hanno accertato che l’attività di prostituzione svolta all’interno del centro massaggi, nonostante il controllo eseguito nei giorni precedenti e le sanzioni comminate, non era ancora cessata. Per la seconda volta, dopo l’accesso nella struttura, i poliziotti hanno accertato che un’altra donna stava offrendo prestazioni sessuali a pagamento a un cliente italiano.

Alla luce delle nuove violazioni, la polizia ha denunciato per la seconda volta la titolare del centro massaggi per gli stessi reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il gip, su richiesta del sostituto procuratore titolare del fascicolo di indagine, ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell’immobile, decreto eseguito ieri da personale della polizia di Stato.

Era il 31 luglio scorso quando i poliziotti della squadra mobile hanno controllato il centro messaggi dove hanno riscontrato irregolarità sulle norme di assunzione a carico di tre donne cinesi che vi lavoravano. I poliziotti avevano sospeso l’attività, elevando sanzioni per un totale di 2.500 euro.

Trovati e sottoposti a sequestro inoltre 6.410 euro, in quanto provento o profitto dell’attività illecita.

La responsabile del centro massaggi era stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione e dell’immigrazione clandestina. E ora nuovamente denunciata per gli stessi tipi di reato.