Ancora nessuna traccia. Droni, cani speciali e vanghe: le ricerche non si fermano

In Vallesina si cerca un corpo o quello che resta di Andreea. Lo si è cercato da aprile dello scorso anno, e poi a più riprese, con cani molecolari, decespugliatori, vanghe, falcetti e a mani nude. L’ultima volta due settimane fa in una traversa di campagna della Montecarottese a poche centinaia di metri dalla roulotte in cui Andreea Rabciuc ha trascorso la sua ‘ultima’ notte. La 27enne (al tempo della scomparsa) di origini rumene manca da un anno e sette mesi ieri. Due settimane fa i carabinieri della scientifica di Ancona, della compagnia di Jesi, i vigili del fuoco volontari hanno raggiunto la zona del casolare e della roulotte sulla Montecarottese passando al setaccio campi e fossi, utilizzando falce, pala e cesoie per farsi largo tra la vegetazione spontanea. Le ricerche inizialmente si sono concentrate in una zona a poche centinaia di metri sopra il casolare poi si sono spostate nello spazio esterno del cimitero di Castelbellino. Presente anche il pm Irene Bilotta per fare il punto sulle ricerche che potrebbero proseguire nei prossimi giorni.

Si cerca un corpo o meglio i suoi resti, provando a scandagliare ogni porzione di terreno attorno ai luoghi dove Andreea è stata nelle ultime ore. In azione anche il drone che ha sorvolato sulle molte zone attorno al casolare mappando ogni anfratto: fotogrammi che sono stati studiati per individuare eventuali smottamenti o irregolarità nel terreno. In un paio di occasioni a partecipare alle ricerche è stata Georgeta la mamma di Andreea che pure, nonostante lo sconforto, spera ancora di poter riabbracciare la sua adorata figlia.

Nei mesi scorsi attorno al casolare e sulla collina di fronte, la Boccolina, era approdato anche il cane molecolare Bayla che ha aiutato pure per le ricerche di Saman Abbas. Si cerca un corpo, si cerca qualsiasi traccia o indizio che possa portare alla ragazza solare che da qualche tempo non sembrava più serena, come hanno spiegato alcuni amici. La dolce ragazza dal ciuffo blu è scomparsa dopo una serata trascorsa nella roulotte parcheggiata accanto ad un casolare inagibile, con Simone Gresti, allora suo fidanzato e altri due conoscenti. Serata in cui non sarebbero mancati alcol e anche stupefacenti. Dopo una notte in cui l’ex di Andreea Daniele Albanesi e un amico di lei Omar (i due stavano trascorrendo la nottata insieme a Jesi) le avrebbero chiesto più volte di andare a prenderla e portarla via. Alle prime luci dell’alba del 12 marzo dello scorso anno Andreea dopo una notte di litigi con il fidanzato se ne sarebbe andata a piedi lungo la Montecarottese da sola. Senza soldi né telefoni che Gresti le avrebbe trattenuto contro la sua volontà.