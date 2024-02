Ancora niente fondi per i terremotati

Ancora niente fondi per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del novembre 2022 ad Ancona e Pesaro. Erano presenti sulle tribune del consiglio regionale anche alcuni rappresentati del comitato 7.07 di Ancona formato da residenti di stabili danneggiati dal terremoto del 2022. "Questa triste vicenda non è altro che il quadro del fallimento della filiera istituzionale che va dal sindaco Silvetti, passa per Acquaroli e finisce a Roma con la presidente Meloni" ha detto il consigliere Mastrovincenzo (Pd)