Ancora scintille fra Petetta e. Bomprezzi

L’assessore alle Pari opportunità Cinzia Petetta (in foto), attaccata nelle scorse settimane per aver lanciato la provocazione di organizzare, nel mese dedicato alla donna, la festa dell’uomo, sottolinea il comportamento della consigliera del Pd Chantal Bomprezzi, che nel 2022 si era indignata dopo aver ricevuto appellativi quali ‘signorina’ o ‘maestrina dalla penna rossa’:

"Giovedì, in consiglio comunale, una consigliera che nel 2022 aveva sollevato un polverone per essere stata chiamata ‘la maestrina dalla penna rossa’, ha utilizzato un tono ben diverso quando ha apostrofato un assessore con il termine "principessa" – scrive Petetta sul suo profilo Facebook –. Tuttavia, l’assessore ha dimostrato grande maturità e professionalità, ignorando la provocazione e rispondendo nel merito del suo operato, senza lasciarsi distrarre dalle parole della consigliera.

La cosa che più sorprende è che non si è vista alcuna reazione da parte delle associazioni femministe, che pure avevano tuonato contro l’epiteto rivolto alla consigliera stessa. Un caso di doppia morale o semplicemente una diversa percezione della questione?".

L’appellativo era diretto all’assessora all’ambiente e al porto Elena Campagnolo, diretta avversaria della consigliera Bomprezzi alle prossime regionali.