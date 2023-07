Ancora tanti dubbi e interrogativi "Perché a quella età era ancora lì?"

"Quest’uomo non lavorava per piacere. Lavorava per portare soldi alla sua famiglia". Ne è convinto l’ex senatore jesino Mauro Coltorti (Movimento 5 stelle) che aggiunge: "Serve stringersi accanto alla famiglia che ha perso una persona cara ma fatti di questo tipo dovrebbero spronare chi governa a creare posti lavoro onestamente retribuiti in modo che, a una certa età, una persona possa andare a godersi la meritata pensione. Eppure anche in Parlamento la legge per il salario minimo langue e molto probabilmente verrà bocciata dal governo che, guarda caso, ha lo stesso colore politico di quelli che governano Ancona. Mi viene ancor più rabbia – aggiunge – a pensare che chi non vuole un salario minimo sono quelli che prendono 13-15mila euro al mese, quelli che non hanno pensato neppure un attimo a ripristinare i vitalizi dei parlamentari che noi avevamo cancellato. Nella scorsa legislatura anche il Pd si era opposto al salario minimo ma ora, con l’avvento della Schlein, si è unito al M5S per chiedere a gran voce il salario minimo".

Sulla questione interviene anche la politica nazionale: "Continua la strage di lavoratori – rimarca Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare – Due morti in Campania, Raffaele Foresta, operaio edile di 59 anni e Raffaele Vergara, operaio di 19 anni schiacciato da un macchinario. Era campano anche l’operaio gruista di 75 anni morto nel cantiere del nuovo polo logistico Amazon a Jesi. I governi non stanno facendo quanto necessario per fermare le morti sul lavoro che sono da considerarsi omicidi quando derivano da negligenze o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. Da anni i governi tagliano le risorse e le assunzioni per le attività di prevenzione e controllo, si riducono i vincoli e le penali a carico delle imprese che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Chiediamo giustizia per i lavoratori che ogni giorno muoiono".

"Ancora un operaio ucciso dal caldo. Come mai un uomo di 75 anni, sofferente di cuore, è stato messo a manovrare una gru a queste temperature?" chiede il vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.