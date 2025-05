"Ancora troppe criticità. L’incontro con il Comune non è servito a nulla"

Il comitato Grazie e Piano alza la voce, chiamando all’azione anche gli altri comitati della città per discutere insieme le criticità irrisolte. Il Piano e le Grazie chiedono attenzione, quell’attenzione che ha riservato a questi quartieri e di recente il Resto del Carlino, riportando e documentando problematiche di rilievo, di fronte alle quali, però, come ribadisce il comitato guidato dal presidente Daniele Ballanti, l’amministrazione comunale non ha ancora fatto nulla: "L’incontro avvenuto con l’amministrazione è il terzo in due anni e finora ogni richiesta, frutto delle segnalazioni e richieste dei cittadini, è ancora in attesa di essere presa in carico" spiega la nota del comitato Piano e Grazie. Che s’è trovato nelle condizioni di ribadire le medesime criticità già esposte più volte: "Scarsa sicurezza stradale per mancanza di strisce pedonali visibili, nessuna dissuasione alla elevata velocità dei mezzi (impossibile agire per riferiti impedimenti normativi), tempi di attraversamento semaforici pedonali di soli sette secondi (impossibile modificarli perchè il sistema non prevede modifiche), rischio investimenti dei pedoni nel viale pedonale di corso Carlo Alberto da parte di biciclette e monopattini (non si può riservare il transito ai soli pedoni), assenza di bagni pubblici (quello chimico costerebbe mille euro al mese), mura deturpate da scritte, ante dei contatori divelti e gettati per strada, assenza di rimozione istantanea delle discariche a cielo aperto, illuminazione troppo fioca in tutte le zone del Piano e delle Grazie, e addirittura assente sia nel centro scambiatore di Piazza Ugo Bassi e nel camminamento pedonale sopra Largo Staffette Partigiane. Abbiamo portato l’attenzione anche sulle segnalazioni che il comitato riceve sul parco del Verbena, deturpato da scritte, incuria e verde non curato e senza prevenzione delle zanzare e animali". Tante criticità e nessuna risposta, insomma. Vuoi per mancanza di fondi, vuoi per impedimenti normativi. Però, sottolinea ancora il comitato, i soldi per il centro, le feste e gli eventi si trovano, ma oltre Porta Pia i quartieri finiscono nel dimenticatoio.

g.p.