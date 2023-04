Ancora vandali tra campi sportivi e anche cimiteri

Si tratta probabilmente di baby vandali quelli che prendono di mira il patrimonio urbano, danneggiato in più punti nelle ultime settimane in tutte le città della Valmusone.

"Denunciamo l’ennesimo atto vandalico avvenuto nel nostro paese, questa volta all’interno del cantiere per la realizzazione della nuova ala del cimitero di Agugliano. Sono stati spaccati dei mattoni che sono stati lanciati contro il lucernario ed è stata danneggiata in più punti la guaina presente – dice il sindaco Thomas Braconi -. In particolare, questo danno rischia di provocare infiltrazioni di acqua nelle tombe. Come amministrazione comunale continueremo il nostro lavoro in favore del paese, con rinnovata attenzione alla sicurezza del territorio e implementando i sistemi di videosorveglianza, ma condanniamo con forza questo ennesimo atto vandalico che ha comportato disagi e anche spese aggiuntive per tutta la nostra comunità".

Agugliano in particolare è finita nel mirino dei vandali negli ultimi mesi: sono stati presi di mira i bagni pubblici e i campetti sportivi. Indagano i carabinieri.

Vandali e incuria sono le cause principali dello stato in cui versano tanti campetti cittadini a Osimo ad esempio. Da ultimo è un gruppo di ragazzi e genitori infuriati per lo stato in cui versa quello di Campocavallo con le reti delle porte da calcio rotte. Diverse zone sono sorvegliate da telecamere. Potrebbero essere stati gli stessi ragazzini che ci giocano a rovinare le attrezzature messe a disposizione di tutti. Non ci sono solo campetti nel mirino in città. Alla pista ciclabile di Campocavallo invece hanno tagliato la rete di protezione per entrare abusivamente nel laghetto di pesca sportiva, fatto già segnalato dagli "Amici della pista" che hanno appena redatto una lettera indirizzata al Comune in cui fanno riferimento anche a parti di balaustre divelte per incidenti stradali lungo il tratto di passeggiata che porta proprio alla pista.

C’è un cronoprogramma per la sistemazione dei campetti polivalenti in realtà, annunciato dal sindaco. Da Agugliano a Osimo passando anche per Offagna: "Si ripetono periodicamente atti vandalici ai danni del patrimonio pubblico, in particolare i bagni. L’ultimo qualche giorno fa", ha detto il sindaco Ezio Capitani, riferendosi all’imbrattamento delle pareti e dei sanitari con vernice nera a opera di ignoti nei bagni di piazza del Maniero.

