Andando per mostre e musei

Un periodo natalizio all’insegna della cultura, magari per rimediare alla ‘disattenzione’ dovuta agli impegni dei giorni feriali? Le occasioni ad Ancona non mancano. A cominciare dalla Mole Vanvitelliana, dove è in corso la mostra del momento, "Dal futurismo all’informale", che permette di ammirare nella Sala delle Polveri una prestigiosa selezione delle opere provenienti dal MART di Trento e Rovereto. Previste nuove riduzioni dei biglietti, fino a 5 euro (dai 14 ai 25 anni; studenti universitari; possessori del biglietto di ingresso al Museo Archeologico Nazionale e adulti che partecipano ad attività educative), per favorire specialmente giovani e giovanissimi. La mostra sarà chiusa oggi, domani e il giorno di San Silvestro, ma sarà aperta martedì (dalle ore 10 alle 19), oltre che il 1 e il 6 gennaio, rispettivamente dalle ore 16 alle 19 e dalle ore 10 alle 19. Per informazioni: 071205677. Nella Sala Vanvitelli sono invece esposte alcune opere provenienti dalla Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’, attualmente chiusa per lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza.

Altamente consigliata la visita al Museo Archeologico Nazionale Delle Marche, dove di recente è stata inaugurata la nuova sezione romana, comprendente reperti provenienti da tutto il territorio regionale. Chiusa per ben 51 anni a causa del sisma del 1972, questa sezione svela nuovamente i tesori che narrano le vicende della regione, dalla romanizzazione fino alla fine dell’Impero Romano. Il museo sarà aperto sia oggi (ore 14 - 19.30) che martedì (stesso orario), mentre resterà chiuso domani, giorno di Natale.

Il Museo Omero, situato all’interno della Mole, resterà chiuso oggi e domani, ma sarà visitabile martedì, dalle ore 16 alle 19. Restano invece chiuse da domani a martedì le gallerie Puccini e Papini.