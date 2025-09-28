Andar per mostre tra scatti e dipinti

Tempo ormai quasi finito per le domeniche al mare. Con l’inizio dell’autunno il giorno festivo della settimana può essere dedicato alla cultura, approfittando magari delle mostre in corso ad Ancona.

Martedì si conclude alla Mole Vanvitelliana la personale di Giorgio Cutini ‘Canto delle Stagioni’, una grande antologica dedicata a uno dei protagonisti più significativi della fotografia italiana. Curata da Gabriele Perretta, l’esposizione presenta oltre 200 scatti, molti dei quali inediti, che ripercorrono alcuni momenti essenziali della carriera del fotografo perugino. L’esposizione si snoda seguendo una suddivisione tematica, focalizzata sulle serie e su quelle immagini che hanno costruito la cifra stilistica più caratteristica di Cutini, che da sempre evita i luoghi comuni e mette in discussione i presupposti visivi dell’istantaneo contemporaneo.

Nella sua profonda e continua fuga dall’ordinario non ci sono solo ritratti di cose, oggetti o realismi effimeri: le sue fotografie documentano quello che il paesaggio muove nell’animo, in scatti sempre espressivi e visionari, in cui il suo occhio intellettuale si interessa e si incuriosisce di ciò che lo circonda. La mostra è aperta tutti i giorni tranne il lunedì, dalle ore 17 alle 21 (ingresso 8 euro; ridotto 5 euro).

Alla Pinacoteca Civica "Francesco Podesti" proseguirà fino al 9 novembre la mostra fotografica "Ancona tra passato e futuro. Spiagge e mari", promossa dal Lions Club Ancona Host. E’ un ‘viaggio per immagini e racconti’ che può essere intrapreso martedì e mercoledì dalle ore 10 alle 14, e giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle 19. L’ingresso è libero. Tra le fotografie ci sono quelle che mostrano i primi stabilimenti balneari di Palombina, la Grotta degli Schiavi, vicino alle Due Sorelle, Torrette, il Borghetto, la Palombella, il Passetto, il Trave, Portonovo. Le immagini raccontano la storia ‘marinara’ di Ancona: la pesca, i cantieri, la vita quotidiana degli anconetani, la natura e la storia.

Per almeno altre due settimane alla Galleria Gioacchini si potrà visitare la mostra di Giorgio de Chirico dedicata al tema dei cavalli. Nello spazio espositivo di corso Garibaldi si avverte il respiro sospeso del mito, grazie alla ventina di opere grafiche del grande Maestro illuminate da una luce tra il fermo e l’innaturale, capaci di trasformare questo splendido animale in apparizione. La mostra è aperta da martedì a sabato negli orari della galleria (9.30 – 12.30 e 16.30 – 19.30).