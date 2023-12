Andare in vela come beneficenza: ecco l’iniziativa della Lega Navale

Veleggiata aperta a tutti, con finalità solidali: rendere la vela davvero accessibile a chiunque. La Lega Navale di Senigallia ha organizzato una veleggiata nelle acque dell’Adriatico aperta ai soci e ai non soci. L’obiettivo era importante: raccogliere fondi per sostenere i corsi di vela "Handar per mare", su Malupa 5.0, barca a vela innovativa che permette di godere del mare anche alle persone diversamente abili, o con disturbi psichici e deficit cognitivi. "Il vento e le onde non fanno differenze tra le persone come non le fa il mare e questo è quello che intende fare Malupa 5.0. Si tratta di un progetto (partito ormai da diverso tempo) che offre qualcosa in più al nostro territorio, arricchendolo: abbiamo dunque voluto offrire un contributo per sostenerlo", sottolinea la Lega Navale nello spiegare l’iniziativa di sabato scorso. Il 23 dicembre sulle acque senigalliesi si sono presentate 8 imbarcazioni. A chiusura della giornata, caratterizzata da un vento garbino abbastanza teso che ha consentito alle barche alte velocità in zona porto, la promessa dei partecipanti di ripetere l’iniziativa in futuro per rendere il mare sempre più alla portata di tutti.