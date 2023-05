Andavano in giro con tirapugni e spray al peperoncino: denunciati

Trovati in piena notte vicino ad un negozio con il tirapugni e lo spray al peperoncino: denunciati due ventiquattrenni. Nel corso dei controlli degli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Fabriano hanno beccato e poi denunciato i due giovani per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono stati fermati mentre circolavano in via Dante nei pressi di un’attività commerciale. Erano le 3,30 di notte quando sono stati sottoposti a controllo da parte dei militari. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato due tirapugni d’acciaio (uno per uno, nascosto tra gli indumenti) e uno spray urticante al peperoncino di quelli che non si trovano in commercio. I due, incensurati, sono stati denunciati. Tirapugni e spray sono stati sequestrati.

Sempre negli ultimi giorni un fabrianese 20enne è stato fermato, in piena notte, mentre circolava con la sua automobile. L’etilometro per lui è risultato negativo, ma da un controllo approfondito dei militari tramite perquisizione personale è stato rinvenuto nella sua disponibilità poco meno di un grammo di hashish. Il ventenne fabrianese che in quel momento era alla guida del mezzo, è stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti. Disposto nei suoi confronti anche il ritiro della patente per 30 giorni. I controlli dei carabinieri della compagnia di Fabriano proseguono quotidianamente con più pattuglie impegnate in tutto il territorio di riferimento.