"Andiamo alle urne con la giunta già pronta"

Francesco Pirani, perché ha scelto di candidarsi, per la seconda volta, a sindaco di Osimo? "Le condizioni sono esattamente le stesse che mi hanno portato a candidarmi la prima volta, cioè dieci anni di amministrazione di centrosinistra che come cittadino ho vissuto davvero male vedendo Osimo scendere in termini di qualità, servizi, opere pubbliche. Mi sono candidato un anno fa riuscendo a vincere, purtroppo è stata sbagliata non la scelta degli alleati ma delle persone accanto. E’ noto che non avevo il Consiglio comunale e le mie dimissioni sono scattate perché non mi sono accontentato di avere un posto e non potevo garantire ai cittadini quello che avevo promesso in campagna elettorale".

Come sta vivendo questa corsa contro il "suo" ex assessore Michela Staffolani? "In maniera serena, mi accomuna con lei un percorso amministrativo che abbiamo condiviso. Riconosco a lei e il suo partito fedeltà e collaborazione durante i cinque mesi di governo, mai burrascosi, ma produttivi. Capisco le differenze, Staffolani risponde a una linea partitica, io ho liste civiche che hanno interessi più locali che sovracomunali".

Quale sarà il primo provvedimento da sindaco, il più urgente cui mettere mano? "Due filoni: opere pubbliche, avevamo già finanziato la manutenzione straordinaria del tiramisù e quindi mandare in esecuzione il progetto e poi il bando per modificare in positivo l’accesso al centro storico, e dal punto di vista organizzativo aggiungere persone all’organico perché da anni è sottodimensionato, non sono mai stati fatti bandi".

State studiando alleanze o apparentamenti al ballottaggio? "No, abbiamo la speranza e quasi la convinzione di poter andare al ballottaggio e ci andremo da soli con le nostre tre liste civiche. L’abbiamo detto fin dall’inizio, nessun apparentamento".

Come reputa questa campagna elettorale, anche in relazione ai fatti dell’ultimo anno? "E’ molto strana perché arriva appena a un anno dalla scorsa. C’è molta curiosità di capire cos’è successo perché c’è una narrazione distorta a seconda di chi la racconta. Mi dà fastidio perché sembra che io abbia ricevuto una città perfetta in tutte le sue strutture e che lo sfacelo sia dipeso da cinque mesi di mio governo. E’ stato il contrario, in quel breve tempo abbiamo dato il via a un cambio di passo che spero possa continuare dal 2025".

Cosa manca a Osimo oggi? "Manca una visione di città. In dieci anni hanno lavorato a spot, quelle poche cose fatte sono state attuate senza proiettare Osimo nei prossimi 10-15 anni. Osimo deve diventare da paese a città nella cultura amministrativa e nell’identificazione. C’è da potenziare la macchina amministrativa, nulla si può fare se non è presente una valida organizzazione in Comune".

Cosa cambia oggi con la sua candidatura? "La grande novità rispetto al 2024 è l’annuncio della formazione della mia squadra per dare trasparenza e far capire lo spessore di chi mi sta accanto. E’ un unicum. Dopo l’elezione gli equilibri politici devono esprimere le persone".

Se potesse tornare indietro alla prima elezione cosa cambierebbe? "Cambierei il mio modo di approccio alla coalizione fidandomi di meno dei patti sottoscritti. Avevamo promesso che avrei lavorato per il bene della città e tutti concordavamo, poi però gli interessi sono stati sovracomunali. Probabilmente la vicinanza con le regionali ha fatto sì che Osimo si potesse considerare merce di scambio. Da sindaco andrò a interloquire con tutti quegli organi, ma Osimo deve poter decidere autonomamente. Oggi siamo civiche, nessuno ha aspirazioni ’altre’ e penso che sia la migliore garanzia".

Silvia Santini