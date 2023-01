Andrea, ballerino di Castelfidardo si esibisce in tv con Roberto Bolle

A "Danza con me", il grande show del ballerino Roberto Bolle - in onda su Rai Uno - , il suo talento non è passato inosservato.

Andrea Maceratesi ha 30 anni, vive a Castelfidardo e ha danzato in tv davanti a tutta l’Italia e accanto a big di fama internazionale, fra ballerini, attori e cantanti.

"Ho iniziato a muovere i primi passi a sette anni e da lì non ho mai mollato la danza. Nel 2018 sono andato a Los Angeles un mese per formarmi e diciamo che da lì in poi ho iniziato a cimentarmi in casting e audizioni che mi hanno permesso di fare bellissime esperienze lavorative – racconta -. Questa è la mia terza edizione di "Danza con me - Roberto Bolle", la prima fu nel 2019 (edizione 2), la seconda nel 2022 (edizione 5)", spiega il ballerino.

"Quest’anno sono stato confermato per la sesta appunto - prosegue Maceratesi -. Ho eseguito un numero con Virginia Raffaele, fatto le prove il giorno prima e registrato il giorno successivo. Lei favolosa, spontanea anche fuori dai riflettori, sempre con la battuta pronta. E’ stato molto difficile rimanere seri durante il numero. Ha proposto un omaggio a Monica Vitti. Poi ero nel led dietro mentre si esibiva Dargen D’Amico sulla canzone "Dove si balla", coreografie di Massimiliano Volpini. E’ stato davvero bellissimo".

La scorsa estate Maceratesi ha fatto parte del corpo di ballo per Malika Ayane ai "Tim Summer Hits" andata in onda su Rai 2, partecipato a una sua tournée e ai "Tim Summer Award" all’Arena di Verona, coreografie di Giorgio Camandona. Poi era nel videoclip ufficiale "Una ragazza". Ha partecipato al Mof, Macerata Opera Festival, allo Sferisterio di Macerata nell’estate 2021 con l’Opera Aida, regia Valentina Carrasco e coreografie Massimiliano Volpini, e, subito dopo, al Festival Verdi al teatro Regio di Parma con "Un ballo in maschera (Gustavo III), regia Jacopo Spirei e coreografie di Virginia Spallarossa.

"Spero di continuare sempre con la stessa energia e seguire quest’onda che mi piace moltissimo", dice il giovane talento.

Silvia Santini