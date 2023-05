Andrea Belfiore, chi è il ragazzo di Ancona che ha vinto Pechino Express. “Che gioia”

Ancona, 13 maggio 2023 – Gli Italoamericani trionfano a Pechino Express. A vincere, è l’anconetano Andrea Belfiore, con lo chef Joe Bastianich. Sono stati loro a conquistare la vittoria nel reality show andato in onda su Sky e in streaming su Now. I due hanno vinto sotto il cielo della Cambogia, al traguardo finale di Angkor, nell’ultima puntata, andata in onda due giorni fa. Nel sito archeologico dell’ex capitale dell’Impero Khmer, il più grande complesso templare al mondo, hanno saltato per primi sul tappeto rosso davanti ai conduttori, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Un podio dal sapore marchigiano in cui – va detto – trionfa Ancona. Se infatti Belfiore è nato e cresciuto nel quartiere del Q3, beh, al secondo posto c’è un pesarese doc, Matteo Giunta, che fa coppia (nel gioco come nella vita) con la campionessa di nuoto, Federica (la divina) Pellegrini (video). Queste – secondo i pronostici – erano le due coppie in assoluto più vincenti dell’edizione 2023 di Pechino: negli 8mila chilometri percorsi durante questa edizione si sono aggiudicate 3 tappe a testa.

“È stata un’esperienza indescrivibile, un’esplosione di emozioni – le prime parole di Andrea Belfiore, che ora si trova con Bastianich a Milano – Cosa mi resterà di questo viaggio? Tantissimi ricordi e insegnamenti che porterò per sempre con me”, dice al telefono. Il programma era registrato e Belfiore, l’ultima puntata (di cui sapeva già l’epilogo), l’ha vista a Milano: "Sono stato con Joe, col team di Pechino e con alcuni concorrenti".

Legatissimo alla sua terra, dove torna spesso, ora Belfiore si occupa di ristorazione negli Stati Uniti. Qui, in America, ha avuto l’intuito e la bravura di inventare un mestiere. Dopo una tempesta di neve, inizia ad "affittare loft e coffee shop tra Brooklyn e New York per fare class di cucina con amici e conoscenti. Volevo portare un po’ d’Italia nel twist newyorkese". Aperitivi, spritz e pranzi diventano "una festa spettacolare con special guest, maghi e giocolieri".

Dopo aver incontrato una giornalista BBC, sbarca sul mercato con la sua azienda ‘Ciao-Evento’, una rampa di lancio che lo porta in tv. Il suo piano A è la musica: Belfiore suona infatti la batteria, benché abbia avuto parentesi come cameriere, modello e muratore. Due vite che si intrecciano, quelle con Bastianich, cuoco e chitarrista: “Si sono tutti complimentati, dagli amici ai parenti. Non vedo l’ora di riabbracciare tutti. A chi dedico la vittoria? A tutte le persone che abbiamo incontrato, che ci hanno aiutato e che hanno condiviso con noi storie, cibo e un posto in cui dormire. E poi alla mia famiglia: a mamma Cinzia, a papà Alessandro, a nonna Anna, al mio fratellino Francesco e a zia Carla, che mi supportano costantemente e che sono le persone più importanti della mia vita".