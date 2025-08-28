Risucchiato dall’elica del motore della barca: muore noto imprenditore

Ancona, 29 agosto 2025 – Una tragica fatalità in mare, al largo di Ancona, è costata ieri la vita all’anconetano Andrea Bruglia. L’esperto velista e socio della Stamura, a bordo della sua imbarcazione Raggio Verde 2, per cause ancora tutte da verificare, durante la navigazione è stato improvvisamente colpito dal boma della sua barca a vela, un colpo forte che l’ha sorpreso nonostante la sua lunga esperienza, e l’ha fatto cadere in mare. Il caso ha voluto che in quel momento il mezzo stesse procedendo a motore e che in acqua il suo corpo sia stato immediatamente risucchiato dal vortice creato dall’elica del motore.

L’impatto con quest’ultima gli è stato fatale, Andrea Bruglia, che era in barca insieme al figlio Alessandro e ad altre tre persone, ha perso la vita quasi istantaneamente a causa delle profonde ferite che l’elica del motore gli ha causato alla testa e alle braccia nel momento dell’impatto. Tutto questo nonostante l’estremo tentativo del figlio Alessandro che s’è immediatamente reso conto del pericolo e tuffandosi in acqua ha subito cercato di raggiungere il padre per evitargli di finire contro l’elica e per strapparlo a una fine così terribile. Una tragica fatalità di cui è rimasto vittima un navigatore decisamente esperto, se si considera che non solo solcava i mari da decenni, ma che organizzava anche viaggi a bordo della sua imbarcazione. Dopo l’incidente l’imbarcazione è stata soccorsa dalla Guardia Costiera che ha provveduto a portare il corpo di Andrea Bruglia e il figlio Alessandro alla banchina 1 del porto dorico dove ad attenderlo c’erano due ambulanze della Croce Gialla, una della Croce Rossa e l’automedica del 118.

Purtroppo, però, per il velista non c’è stato nulla da fare, le condizioni in cui era il corpo recuperato lo hanno fatto arrivare in porto già deceduto. Sotto forte choc il figlio Alessandro che è stato condotto all’ospedale di Torrette.

Profondamente addolorato Luigi Lanari, velista anconetano che ha trainato l’imbarcazione fino a Marina Dorica e che era molto amico di Andrea Bruglia: «Ci conoscevamo benissimo – racconta – quindici giorni fa eravamo stati in vacanza insieme sulla mia barca. Da casa mia si vede il mare, li avevo visti passare a largo del Passetto attorno alle 17, e quindi li ho chiamati per avvisarli che sarei andato a salutarli all’arrivo a Marina Dorica. Quello che è avvenuto in mare non lo so. Ho visto la motovedetta della Guardia costiera avvicinarsi all’imbarcazione e poi allontanarsi subito. Poi ho saputo che l’imbarcazione aveva chiesto soccorso e siamo andati noi, l’incidente dovrebbe essere avvenuto abbastanza sotto costa ma poi il forte vento di Scirocco stava trasportando la barca verso il largo, verso Falconara. Quando siamo arrivati mi aspettavo di trovare a bordo cinque persone, non tre. Pensavamo a un’avaria, non certo a una tragedia del genere».