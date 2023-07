Andrea Carboni lascia Monza per Venezia, Danilo D'Ambrosio in sospeso

Andrea Carboni potrebbe lasciare definitivamente Monza per accasarsi a Venezia. Per il difensore sarebbe un ritorno. Del resto Carboni non rientra nei piani di Palladino per la prossima stagione. Fra le due società c’è la volontà di chiudere l’operazione in tempi brevi. Ma resta ancora da capire le modalità del trasferimento dalla Brianza alla laguna del calciatore: se immediatamente a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto.

Il Monza segue anche Danilo D’Ambrosio. Per il difensore, che si è svincolato dall’Inter il 30 giugno sono già arrivate proposte da Genoa e Lazio ma ancora il giocatore sta riflettendo sulla sua prossima destinazione. Proprio per il fatto di essere un giocatore da prendere a parametro zero per D’Ambrosio le possibilità non mancano. Il calciatore si è preso ancora qualche giorno di tempo prima di fare la sua scelta.