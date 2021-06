Ancona, 25 giugno 2021 - Mascherine, piano vaccinale, varianti, curva dei contagi, ma anche liste d’attesa, la medicina del territorio e le performance delle Marche. Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, esponente di Noi con L’Italia, sarà oggi nelle Marche, ad Ancona principalmente. I temi nazionali in anteprima, a partire dalle mascherine all’aperto.



Sottosegretario Costa, confermate la misura annunciata per lunedì 28 giugno?

"Le decisione è presa e indietro non si torna. Un risultato importante per tutti, cittadini in primis, e per la politica. Dovevamo dare un segnale tangibile, una prospettiva di orizzonti temporali certi, usando messaggi credibili. Premetto, non siamo ancora fuori dalla pandemia ma i dati sono confortanti. Il monitoraggio è costante. Sul piano vaccinale abbiamo deciso di puntare sull’immunizzazione piuttosto che sulle somministrazioni di massa con la prima dose, come invece ha fatto Londra. Intanto abbiamo preso la misura della quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito".



Covid Pesaro: zero contagi dopo 10 mesi

Con i nuovi contagi così bassi punterete sul tracciamento?

"Certo, solo con statistiche simili si riesce a bloccare il trend, individuando eventuali focolai e intervenendo tempestivamente. Abbiamo poi stanziato 10 milioni di euro per il sequenziamento delle varianti".

La Fondazione Gimbe parla di gestione troppo attendista del governo sulla variante Delta, come risponde?

"Non è il termine giusto perché, al contrario, ci siamo mossi eccome, si veda l’incremento del piano vaccinale e le quarantene. Per quanto riguarda la variante Delta stiamo monitorando la situazione. La diffusione di tale variante e in crescita, anche se meno che in altri Paesi. In Italia si punta a raggiungere l’immunità di gregge entro settembre".

Sulla seconda dose Pfizer o Moderna agli under 60 dopo la prima con AstraZeneca il Comitato tecnico scientifico ha posto l’obbligo?

"Il cittadino non può scegliere quale dose assumere, lo può fare solo dietro parere medico e firmando un consenso informato. Lo scenario epidemiologico è cambiato e noi ci basiamo sulle indicazioni scientifiche fornite da Cts e Aifa".

Come si sono mosse le Marche sotto il profilo del piano vaccinale?

"È stato fatto un lavoro straordinario, raggiunti gli obiettivi del governo e con medie addirittura superiori. La vostra regione è stata tra le prime a coinvolgere medici di base, farmacie e territorio".

I dati sulla pandemia delle Marche possono tranquillizzare?

"Sono perfettamente in linea, in calo costante contagi, ricoveri, terapie intensive e vittime. Passata l’ennesima ondata restano i cocci del resto delle prestazioni cancellate o posticipate".

Fissare interventi o prenotare diagnostica, visite ed esami nelle Marche è praticamente impossibile: che fare?

"È la nostra priorità aiutare i territori su questo fronte, dobbiamo assumere provvedimenti straordinari. Da subito abbiamo stanziato risorse complessive per 500 milioni di euro, non basta, ma è un segnale".

La pandemia ha messo a nudo la medicina del territorio: la lezione del Coronavirus è servita per cambiare marcia?

"Sicuro. ‘Il paziente al centro’ non deve più restare solo uno slogan. Con il Recovery si apre una grande sfida e ogni Regione dovrà presentare il suo piano tenendo al centro proprio la cura del territorio e non puntare solo sui grandi ospedali".

Il programma della visita nelle Marche

Visita dai due volti quella del Sottosegretario alla Salute del governo Draghi, Andrea Costa: una parte dedicata alla politica e alle istituzioni, l’altra più tarata sull’approfondimento delle strutture e il contatto diretto con il personale sanitario. Oltre ad un faccia a faccia con la giunta del presidente Francesco Acquaroli, in particolare l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini, il politico spezzino visiterà prima l’ospedale Inrca delle Montagnola e poi l’hub vaccinale del PalaRossini, dove è fissato un punto stampa a conclusione del giro. Nel tardo pomeriggio Costa sarà poi a San Benedetto del Tronto.