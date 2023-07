Andrea De Francesco e Davide Martelli in scena alla 33esima edizione di 'Incontri Musicali d'Estate' a Osimo

Torna oggi (ore 21.15) nel suggestivo cortile di Palazzo Campana a Osimo la più longeva rassegna dell’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente: ‘Incontri musicali d’estate’, giunta alla 33esima edizione. Apre il cartellone "Romantici e virtuosi", evento in cui si esibiranno Andrea De Francesco all’oboe e Davide Martelli al pianoforte. Il programma prevede l’esecuzione di brani di Schumann, Chopin, Kalliwoda, Pasculli e Liszt. C’è da attendersi un’esecuzione coinvolgente grazie alla bravura dei due maestri. De Francesco ha suonato come primo oboe in alcune delle principali orchestre europee esibendosi sotto la direzione tra gli altri di Zubin Mehta. Nel 2016 ha vinto il Concorso per Primo Oboe all’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano. Il più giovane Martelli ha vinto premi in competizioni pianistiche nazionali e internazionali.